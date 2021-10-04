https://tr.sputniknews.com/20211004/national-interest-abd-rus-denizaltilari-avi-baslatacaklarini-duyurdu-1049489829.html

National Interest: ABD, 'Rus denizaltıları avı' başlatacaklarını duyurdu

National Interest: ABD, 'Rus denizaltıları avı' başlatacaklarını duyurdu

Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), ABD Donanmasının Rus denizaltıları avı başlatacaklarını duyurduğunu yazdı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T04:04+0300

2021-10-04T04:04+0300

2021-10-04T04:04+0300

savunma

abd

rusya

denizaltı

national interest

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Dergide Caleb Larson imzasıyla yayınlanan makalede, ABD Deniz Kuvvetlerinin Rus denizaltıları avı başlatacaklarını duyurduğu belirtildi.ABD Deniz Kuvvetlerinin resmi sitesinde geçen salı günü yayınlanan açıklamanın hatırlatıldığı yazıda, açıklamada ‘Greyhound’ (Tazı) adlı yeni görev grubunun Arleigh Burke tipi muhriplere ‘Moskova'dan gelebilecek tehditlere karşı’ hazır olma talimatı vereceği kaydedildiğine dikkat çekildi.Larson'a göre Rusya’nın denizaltı filosunun olanakları sürekli artıyor ve şu anda denizaltıları ABD'nin doğu kıyısı ve Avrupa için ‘önemli bir tehdit oluşturuyor’. Yazar, ABD ordusunun Rus denizaltılarının casusluk faaliyetlerinde bulunma ve okyanus dibinden kıtaları birbirine bağlayan iletişim kablolarını kesme yeteneği konusunda özellikle endişelendiğini vurguladı.Larson, “Bu iletişim hatlarının kesilmesi, ABD ve Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.Greyhound Görev Grubu’nun Batı Atlantik'te ABD'nin Rusya’ya karşı avantajlı konumunu korumayı amaçladığı dikkat çekilen yazıda, Arleigh Burke tipi muhriplerin bu görevi yerine getirmek için denizaltılarla mücadele için güçlü olanaklara sahip olduğu vurgulandı.

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abd, rusya, denizaltı, national interest