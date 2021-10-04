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Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, artan silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada en az 120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T01:57+0300
2021-10-04T01:57+0300
dünya
nijerya
silahlı saldırı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, güvenlik sorunları nedeniyle 24 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.Bu saldırılarda aralarında 2 polisin ve 2 askerin bulunduğu en az 120 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, onlarca kişi de kaçırıldı.Saldırıların çoğu ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde silahlı çeteler tarafından düzenlendi.Nijerya'nın kuzeybatısında, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyerek bölge halkını rehin alıyor.
nijerya
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nijerya, silahlı saldırı

Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti

01:57 04.10.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEINijerya- Motosiklet
Nijerya- Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, artan silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada en az 120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, güvenlik sorunları nedeniyle 24 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.
Bu saldırılarda aralarında 2 polisin ve 2 askerin bulunduğu en az 120 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, onlarca kişi de kaçırıldı.
Saldırıların çoğu ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde silahlı çeteler tarafından düzenlendi.
Nijerya'nın kuzeybatısında, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyerek bölge halkını rehin alıyor.
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