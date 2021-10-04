2021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü duyurdu. Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, 'ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu' belirtildi. Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı. 1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı. Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu. 1966 yılında 'tümöre neden olan virüsleri' bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.
2021 Nobel Tıp Ödülü'nü 'ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden' ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.
Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.
Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, 'ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu' belirtildi.
BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7
Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı.
1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı. Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu. 1966 yılında 'tümöre neden olan virüsleri' bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.