https://tr.sputniknews.com/20211004/nobel-tip-odulunun-kazananlari-belli-oldu-1049497537.html

2021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu

2021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü 'ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden' ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T12:40+0300

2021-10-04T12:40+0300

2021-10-04T13:15+0300

dünya

nobel tıp ödülü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049497847_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_46c2bfebe8dcd570f27f0dcc43665219.jpg

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü duyurdu. Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, 'ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu' belirtildi. Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı. 1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı. Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu. 1966 yılında 'tümöre neden olan virüsleri' bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nobel tıp ödülü