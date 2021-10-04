NYT: Kuzey Akım-2 projesi ABD’de ‘kadro krizine’ yol açtı

Gazetede yayınlanan makalede, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un ABD yönetimini Kuzey Akım-2 gaz boru hattına karşı daha kararlı adımlar atmaya zorlamaya çalışırken 59 Amerikan büyükelçisinin atanmasını engellediği ve böylece bir tür ‘kadro krizini’ tetiklediği belirtildi.



Cruz'un diplomatik atamaları tek başına engelleyemediğine dikkat çekilen haberde, ancak ‘oybirliğiyle rıza’ olmadığında Senato'nun adayları tartışmak için saatler harcaması gerektiğini ve yoğun çalışma programı içinde böyle bir zamanı bulmanın her zaman mümkün olmadığı kaydedildi.



Yazıda, “Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un Rus doğalgaz boru hattı ile ilgili yürüttüğü gözü kara mücadele, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın bürokratlarının ‘kadro krizi’ olarak adlandırdığı bir durum yarattı, Bay Cruz'un eylemleri, 59'u büyükelçilik makamları dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı’nın onlarca atamasını geciktiriyor” ifadelerine yer verildi.



Senatör Cruz, Kuzey Akım-2’ye yönelik en sert yaptırımların mimarı olup, Joe Biden yönetiminin projenin bazı kilit katılımcılarını kısıtlamalardan muaf bırakmasından, projenin varlığına katlanmasından ve şimdi Avrupa'nın enerji güvenliği için olumsuz sonuçların en aza indirgenmesine odaklanmayı önermesinden memnun değil.



Bu arada ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Cruz’un eylemlerini ‘benzeri görülmemiş’ olarak tanımladı ve 30 yıllık kariyerinde böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Senatörün açıklamalarını alıntılayan NYT, “Aslında ulusal güvenlik sürecini baltalıyorlar. Tüm atamaların, söz konusu siyasi meselelerle bir ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın, ayrım gözetilmeksizin ertelendiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.



Cruz’un yaptıklarını taklit edenlerin de ortaya çıktığına dikkat çekilen yazıda, Missourili Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'in, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Pentagon şefi Lloyd Austin askerlerin Afganistan'dan başarısız geri çekilmesinin sorumluluğunu üstlenerek istifa edene kadar ulusal güvenlik mekanizmasındaki tüm atamaları engellemekle tehdit ettiği belirtildi.



Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projenin ilk hattının döşenmesi haziran, ikinci hattın döşenmesi ise eylül ayında tamamlanmıştı. Hat üzerinden yapılacak tedarik hacimleri bu yıl sonuna kadar 5.6 milyar metreküpü bulabilecek.