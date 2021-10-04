https://tr.sputniknews.com/20211004/okullarda-pcr-testi-basliyor-10-pilot-il-belirlendi-1049510894.html

Okullarda PCR testi başlıyor: 10 pilot il belirlendi

Okullarda PCR testi başlıyor: 10 pilot il belirlendi

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, salgının seyrini görebilmek için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot il... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T17:50+0300

2021-10-04T17:50+0300

2021-10-04T18:06+0300

türkiye

okul

koronavirüs

pcr

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Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.NTV'nin ulaştığı listeye göre, pilot illerin arasında Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin, Ordu ve Zonguldak var. Listede üç büyükşehirden ise yalnızca İzmir var. Bu kapsamda, Ankara ve İstanbul'daki okullarda tarama yapılmayacak.İstanbul ve Ankara için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.PCR testleri nasıl alınacak?PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçildi.Belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.“PCR testleri için burundan örnek alınmayacak”Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere yapılacak olan PCR testine açıklık getirmişti:"Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır”

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okul, koronavirüs, pcr