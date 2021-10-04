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Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Kadıköy'de, bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:03+0300
2021-10-04T18:09+0300
türkiye
dolandırıcılık
kadıköy
araç
kiralama
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Kadıköy'de geçtiğimiz eylül ayında bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen Türkiye genelinde 200'den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı.Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.ATM'de yakalandılarYapılan incelemelerde, mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylemesi üzerine kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken; Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.Nitelikli dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirtildiŞüpheli Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı. Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kayıtları olduğu belirtildi.‘İnternetten firmanın adıyla ilk sayfada onların sitesi vardı’Araç kiralamak isterken dolandırıldığını belirten özel bir üniversitede öğretim görevlisi bir kadın, şunları paylaştı:‘Ertesi sabah araba gelmeyince anlamıştım başıma geleni’Mağdur öğretim görevlisi, buradaki konuşmada tatmin olmadığını, arayıp telefonda konuşmak istediğini söylemesi üzerine kendisini geri aradıklarını söyledi:‘Bu ilk değil, son da olmayacak’Öğretim görevlisi, şunları söyledi:Organize İşler benzetmesiYılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon filmi Organize İşler'de araba dolandırıcılarının hikayesi anlatılıyordu. Filmde bir akademisyen de araba dolandırıcıların hedefi olmuştu.
türkiye
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dolandırıcılık, kadıköy, araç, kiralama

Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar

18:03 04.10.2021 (güncellendi: 18:09 04.10.2021)
© DHASahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran kişiler
Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran kişiler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
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Kadıköy'de, bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdı. Dolandırılan öğretim görevlisi kadın, "İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum" dedi. Olay, Organize İşler filmini akıllara getirdi.
Kadıköy'de geçtiğimiz eylül ayında bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen Türkiye genelinde 200'den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı.
Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

ATM'de yakalandılar

Yapılan incelemelerde, mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylemesi üzerine kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi.
Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken; Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirtildi

Şüpheli Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı. Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kayıtları olduğu belirtildi.

‘İnternetten firmanın adıyla ilk sayfada onların sitesi vardı’

Araç kiralamak isterken dolandırıldığını belirten özel bir üniversitede öğretim görevlisi bir kadın, şunları paylaştı:
"2 günlüğüne bir araba kiralamak istedim. Çok güvenilir, herkesin bildiği tanıdığı bir firmadan araba kiralamak istedim. İnternetten firmanın adıyla ilk sayfada onların sitesi vardı. Oradaki WhatsApp hattında 538'li bir numara vardı. Biraz şüphelendim de çünkü bunlar 800'lü numaralardır güvenilir firmaların numaraları. Dedim ki herhalde online böyledir. Sonra yazışmaya başladık. Arabanın modeli, teminat bedeli, 200 lira da günlük kira bedeli. Toplamda bin lira. Kiraladım ve arabayı kapıya getireceklerini söylediler. 'Neden?' dedim, 'Online hizmetimizde bu var.' dediler. Bizimle konumunuzu paylaşıyorsunuz, ehliyetinizin ön arka yüzü falan. 'Para bankaya geçtiği anda ertesi gün aracınızı teslim edeceğiz.' dediler. 'Araç geldiğinde ödeme yapayım' dediğimde 'Hafta sonu çalışma prensibimiz böyle' dediler."

‘Ertesi sabah araba gelmeyince anlamıştım başıma geleni’

Mağdur öğretim görevlisi, buradaki konuşmada tatmin olmadığını, arayıp telefonda konuşmak istediğini söylemesi üzerine kendisini geri aradıklarını söyledi:
"Yollamıştım tüm parayı. Ertesi sabah araba gelmeyince anlamıştım başıma geleni. Çok sinirlendim derhal aradım numara kapanmıştı. Ertesi gün daha da ilginci oldu. Bu kadar yüzsüzlük, ertesi gün aradığımda telefon açıldı. 'Beni nasıl dolandırdınız hala nasıl telefonu açıyorsunuz.' dediğimde, çıkan kadın 'Efendim neden bahsediyorsunuz hiç anlamadım. 'Sizin adınızı öğrenebilir miyim, böyle bir talebiniz olmuş mu, bütün firmaların başına geliyor. Bu numaradan oluyor' diyerek ipe sapa gelmez bir sürü gerekçe söyledi. Zaten o kadar yavaş ve düşünerek konuşuyordu ki. Hiç bozuntuya vermediler. Numara hala açık. Hatta bir kaç arkadaşım benden sonra telefon etti aynı numaraya. Yine çıktılar. Arkadaşım bunların iştahlarını köpürtmek için 'Düğünümüz var, lüks araç kiralamak istiyoruz 6 tane. Ama yerinize gelip bakmak istiyoruz' deyince iletişimi kopardılar."

‘Bu ilk değil, son da olmayacak’

Öğretim görevlisi, şunları söyledi:
"Emniyete gittim, ifademi verdim. Bu ilk değil, son da olmayacak. Emniyet güçlerinin bu kadar hızlı hareket etmesinden de çok memnunum. Çünkü çok kısa bir süre geçti üzerinden. Bundan sonraki süreç benim için önemli. İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum. Pek çok kişi işin içinde. Türkiye'de çok ünlü olan firmaya da kızgınlığım var. Onlara da telefon ettim ve bu işe alet olduklarını söyledim. Benim uğraştığım gibi kendi avukatlarının da uğraşması gerektiğini söyledim. 'Efendim bizim yapabileceğimiz bir şey yok' falan dediler. Bu duyarsızlığı da böyle bir firmaya yakıştıramadım doğrusu."

Organize İşler benzetmesi

Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon filmi Organize İşler'de araba dolandırıcılarının hikayesi anlatılıyordu. Filmde bir akademisyen de araba dolandırıcıların hedefi olmuştu.
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