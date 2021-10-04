https://tr.sputniknews.com/20211004/organize-isler-gercek-oldu-sahte-arac-kiralama-sitesiyle-yuzlerce-kisiyi-dolandirdilar-1049511226.html

Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Kadıköy'de, bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T18:03+0300

2021-10-04T18:03+0300

2021-10-04T18:09+0300

türkiye

dolandırıcılık

kadıköy

araç

kiralama

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Kadıköy'de geçtiğimiz eylül ayında bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen Türkiye genelinde 200'den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı.Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.ATM'de yakalandılarYapılan incelemelerde, mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylemesi üzerine kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken; Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.Nitelikli dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirtildiŞüpheli Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı. Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kayıtları olduğu belirtildi.‘İnternetten firmanın adıyla ilk sayfada onların sitesi vardı’Araç kiralamak isterken dolandırıldığını belirten özel bir üniversitede öğretim görevlisi bir kadın, şunları paylaştı:‘Ertesi sabah araba gelmeyince anlamıştım başıma geleni’Mağdur öğretim görevlisi, buradaki konuşmada tatmin olmadığını, arayıp telefonda konuşmak istediğini söylemesi üzerine kendisini geri aradıklarını söyledi:‘Bu ilk değil, son da olmayacak’Öğretim görevlisi, şunları söyledi:Organize İşler benzetmesiYılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon filmi Organize İşler'de araba dolandırıcılarının hikayesi anlatılıyordu. Filmde bir akademisyen de araba dolandırıcıların hedefi olmuştu.

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dolandırıcılık, kadıköy, araç, kiralama