https://tr.sputniknews.com/20211004/otomobil-pazari-eylulde-yuzde-391-geriledi-1049519744.html

Otomobil pazarı Eylül'de yüzde 39.1 geriledi

Otomobil pazarı Eylül'de yüzde 39.1 geriledi

Türkiye'de otomobil pazarı, eylül ayında 39,1 oranında geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ise eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T23:14+0300

2021-10-04T23:14+0300

2021-10-04T23:14+0300

ekonomi

türkiye

otomobil

araç

otomotiv distribütörleri derneği (odd)

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'na ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 2021 yılı eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı eylül ayına göre yüzde 36.9 azalarak 57 bin 141 adet oldu.Otomobil satışlarında yüzde 40’a yakın düşüşANKA'nın haberine göre ODD verilerine göre, eylül ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 azalarak 13 bin 733 adet oldu.10 yıllık ortalamanın altındaOtomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık ortalamanın da altına indi. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre düşüş yüzde 8,3 oldu.Otomobil pazarındaki 10 yıllık ortalamaya göre düşüş yüzde 7,2 oldu.Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 11,6 azaldı.Vergi oranları düşük otomobiller pazarda yüzde 54.9 pay aldıODD'nin otomobil pazarı ile ilgili olarak yaptığı analizde, "Pazarın yüzde 86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmenlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 238 bin 644 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller 132 bin 517 adetle yüzde 30,5 pay aldı.

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türkiye, otomobil, araç, otomotiv distribütörleri derneği (odd)