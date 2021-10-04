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https://tr.sputniknews.com/20211004/parkta-dolasirken-438-karatlik-elmas-buldu--1049512664.html
Parkta dolaşırken 4 karatlık elmas buldu: Aynı parkta sadece bu yıl 258 elmas bulundu
Parkta dolaşırken 4 karatlık elmas buldu: Aynı parkta sadece bu yıl 258 elmas bulundu
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kadın eşiyle birlikte ziyaret ettikleri bir parkta 4.38 karatlık bir elmas buldu. Sarı renkli elmasın bulunduğu yerde sadece bu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:47+0300
2021-10-04T18:52+0300
elmas
yaşam
abd
arkansas
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California'nın Granite Bay bölgesinde yaşayan ve eşiyle birlikte Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na giden kadın parkta dolaşırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.‘Elmas olduğunu bilmiyordum’Hürriyet’in aktardığına göre, 23 Eylül'de yaşanan olayda eyalet parkına adım attıktan tam bir saat sonra yerde dikkatini çeken bir taş gördü. Yaşadıklarını "O zaman elmas olduğunu bilmiyordum. Çok temiz ve parlak görünüyordu. Ben de bakmak için elime aldım" diyerek anlatan Noreen Wredberg, taşı parkta bulunan merkeze götürdü ve buradaki görevlilerden bulduğu taşın bir elmas olduğunu öğrendi.Taşı mikroskop altında gördüğünde şeklinin ve renginin güzelliğine inanamadığını söyleyen kadının bulduğu elmasın 4.38 karat büyüklüğünde, armut şeklinde ve limonata renginde olduğu açıklandı.Park yetkilileri kadının elması şiddetli yağış olan bir günün sonrasında bulduğunu, bunun da yerde kıymetli taşlar aramak için en uygun zaman olduğunu çünkü yağmurun taşları saran kirli toprağı yıkadığını ve böylece taşların temiz bir şekilde toprakta parladığını aktardı.Wredberg'in bulduğu elmas geçen seneden beri parkta bulunan en büyük elmas olarak kayıtlara geçti.Elmasa eşinin kedisinin adı olan 'Lucy' adını veren kadın bulduğu bu kıymetli taşla ne yapacağını henüz bilmediğini söyledi.Park yetkilileri henüz değer biçilmediğini söylese de bu büyüklükte bir elmasın oldukça yüksek bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.Şimdiye kadar elmas bulanların 33 bini ziyaretçiArkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı, ülkede değerli taş bulanların, buldukları taşları almalarına izin verilen tek yer.Park yetkilileri, 1906'dan beri 75 bini aşkın elmas ortaya çıkarıldığını ve bunlardan en az 33 bininin ziyaretçiler tarafından bulunduğunu aktarıyor.
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elmas, abd, arkansas

Parkta dolaşırken 4 karatlık elmas buldu: Aynı parkta sadece bu yıl 258 elmas bulundu

18:47 04.10.2021 (güncellendi: 18:52 04.10.2021)
© Fotoğraf : Arkansas Eyalet ParkıElmas Krateri Eyalet Parkı'nda bulunan elmas
Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda bulunan elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : Arkansas Eyalet Parkı
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ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kadın eşiyle birlikte ziyaret ettikleri bir parkta 4.38 karatlık bir elmas buldu. Sarı renkli elmasın bulunduğu yerde sadece bu yıl 258 elmasın bulunduğu bildirildi. Şanslı kadın elmasla ne yapacağını bilmediğini söyledi.
California'nın Granite Bay bölgesinde yaşayan ve eşiyle birlikte Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na giden kadın parkta dolaşırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

‘Elmas olduğunu bilmiyordum’

Hürriyet’in aktardığına göre, 23 Eylül'de yaşanan olayda eyalet parkına adım attıktan tam bir saat sonra yerde dikkatini çeken bir taş gördü. Yaşadıklarını "O zaman elmas olduğunu bilmiyordum. Çok temiz ve parlak görünüyordu. Ben de bakmak için elime aldım" diyerek anlatan Noreen Wredberg, taşı parkta bulunan merkeze götürdü ve buradaki görevlilerden bulduğu taşın bir elmas olduğunu öğrendi.
Taşı mikroskop altında gördüğünde şeklinin ve renginin güzelliğine inanamadığını söyleyen kadının bulduğu elmasın 4.38 karat büyüklüğünde, armut şeklinde ve limonata renginde olduğu açıklandı.
Park yetkilileri kadının elması şiddetli yağış olan bir günün sonrasında bulduğunu, bunun da yerde kıymetli taşlar aramak için en uygun zaman olduğunu çünkü yağmurun taşları saran kirli toprağı yıkadığını ve böylece taşların temiz bir şekilde toprakta parladığını aktardı.
© Fotoğraf : Arkansas Eyalet ParkıElmas Krateri Eyalet Parkı'nda elmas bulan Noreen Wredberg
Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda elmas bulan Noreen Wredberg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda elmas bulan Noreen Wredberg
© Fotoğraf : Arkansas Eyalet Parkı
Wredberg'in bulduğu elmas geçen seneden beri parkta bulunan en büyük elmas olarak kayıtlara geçti.
Elmasa eşinin kedisinin adı olan 'Lucy' adını veren kadın bulduğu bu kıymetli taşla ne yapacağını henüz bilmediğini söyledi.
Park yetkilileri henüz değer biçilmediğini söylese de bu büyüklükte bir elmasın oldukça yüksek bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar elmas bulanların 33 bini ziyaretçi

Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı, ülkede değerli taş bulanların, buldukları taşları almalarına izin verilen tek yer.
Park yetkilileri, 1906'dan beri 75 bini aşkın elmas ortaya çıkarıldığını ve bunlardan en az 33 bininin ziyaretçiler tarafından bulunduğunu aktarıyor.
013100
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