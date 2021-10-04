https://tr.sputniknews.com/20211004/pasinyan-teyit-etti-azerbaycan-cumhurbaskani-ile-gorusmeye-hazirim-1049488843.html

Paşinyan teyit etti: Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazırım

Paşinyan teyit etti: Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T01:35+0300

2021-10-04T01:35+0300

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dünya

ermenistan

azerbaycan

ilham aliyev

nikol paşinyan

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Ermenistan devlet ajansı Armenpress’in aktardığı üzere Başbakan Nikol Paşinyan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Ermeni topluluğun temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.Habere göre Paşinyan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı benimle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ben daha temmuz ayında üst düzey ve en üst düzey, yani dışişleri bakanları ve başbakan-cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeye hazır olduğumuzu söylemiştim” dedi ve şöyle devam etti:Haberde, Paşinyan’ın bu bağlamda ‘hem önce hem de şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazır olduğunu beyan ettiğini’ belirttiği ifade edildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev daha önce İspanyol EFE ajansına verdiği demeçte Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini ve Ermenistan tarafının buna hazır olması durumunda Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, nikol paşinyan