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https://tr.sputniknews.com/20211004/portekizde-12-yas-ustu-nufusun-tamami-kovid-19-asisi-oldu--1049505237.html
Portekiz'de 12 yaş üstü nüfusun tamamı Kovid-19 aşısı oldu
Portekiz'de 12 yaş üstü nüfusun tamamı Kovid-19 aşısı oldu
Kovid-19 salgının başlarında vaka ve ölümlerin yüksek olduğu Portekiz'de 12 yaş üstü vatandaşların tamamının aşılandığı açıklandı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:46+0300
2021-10-04T15:46+0300
dünya
portekiz
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Yaklaşık 8 ay önce aşılama kampanyasının başına getirilen Tuğamiral Henrique Gouveia e Melo'nun orduyu da işin içine katarak yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Melo, ülkedeki 12 yaş üstü bireylerin yüzde 98'inin en az 2 doz aşı olduğunu duyurdu. Yüzde 2'lik kısmın ise kronik rahatsızlıkları sebebiyle aşılanmaya elverişli olmayan kişiler olduğu belirtildi. Böylece Portekiz, 10.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 86'sına iki doz uygulayarak aşılamada dünya liderleri arasına girdi. Ülkede günlük vaka sayısı 600-700 arası seyrederken, can kayıpları ise tek haneli rakamlara düştü.Cuma günü ülkede neredeyse tüm koronavirüs önlemleri de kaldırıldı. Aşı kampanyası nasıl başarılı oldu? New York Times'ın haberine göre, Melo'nun aşı kampanyasının başarılı olmasındaki en büyük etken Kovid-19 aşıları hakkında yayılan yanlış bilgileri tersine çevirebilmesi. Buna göre, Melo, askeri üniformasıyla birçok televizyon programına çıktı ve halka bilgi vererek, tüm ülkeyi 'salgınla mücadele gücüne' dönüştürdü.Melo, bir röportajında "İlk iş, bu salgına savaş açmak. Bu kelimeyi mecaz anlamda değil askeri terminoloji olarak kullanıyorum" dedi. Toplumun bölünmesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi için siyasetçilerle değil uzmanlarla çalıştığını belirten Melo, doktorlar, analistler ve Portekiz ordusu, hava kuvvetleri ve donanmasından stratejik uzmanlar bulunan gruplar kurarak kampanya yürüttüğünü söyledi. Kampanya kapsamında ayrıca, askerler, hemşireler ve doktorların aşı vurulduğu anlar da sık sık televizyonlarda yayınlandı. Melo, diğer ülkeler için öneri yapması sorulduğunda ise, “Politikacı olmayan kişiler bulmaları gerekiyor” diye konuştu. Şu anda Champalimaud Tıp Vakfı'nın başkanı olan eski Sağlık Bakanı Leonor Beleza, Portekiz'in başarıya giden yolda askeri disiplinden yararlandığını söyledi. Beleza, "(Melo), Güven veren bir iletişim politikası oluşturdu" dedi. Portekiz'de Kovid-19 salgını döneminde 1 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalandı. Bu rakam, ülke nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor. Salgın sebebiyle yaaşanan can kaybıysa 18 bin civarında.
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portekiz, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Portekiz'de 12 yaş üstü nüfusun tamamı Kovid-19 aşısı oldu

15:46 04.10.2021
© REUTERS / Rafael MarchantePortekiz'de koronavirüs
Portekiz'de koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Rafael Marchante
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Kovid-19 salgının başlarında vaka ve ölümlerin yüksek olduğu Portekiz'de 12 yaş üstü vatandaşların tamamının aşılandığı açıklandı.
Yaklaşık 8 ay önce aşılama kampanyasının başına getirilen Tuğamiral Henrique Gouveia e Melo'nun orduyu da işin içine katarak yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.
Melo, ülkedeki 12 yaş üstü bireylerin yüzde 98'inin en az 2 doz aşı olduğunu duyurdu. Yüzde 2'lik kısmın ise kronik rahatsızlıkları sebebiyle aşılanmaya elverişli olmayan kişiler olduğu belirtildi. Böylece Portekiz, 10.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 86'sına iki doz uygulayarak aşılamada dünya liderleri arasına girdi. Ülkede günlük vaka sayısı 600-700 arası seyrederken, can kayıpları ise tek haneli rakamlara düştü.
Cuma günü ülkede neredeyse tüm koronavirüs önlemleri de kaldırıldı.

Aşı kampanyası nasıl başarılı oldu?

New York Times'ın haberine göre, Melo'nun aşı kampanyasının başarılı olmasındaki en büyük etken Kovid-19 aşıları hakkında yayılan yanlış bilgileri tersine çevirebilmesi.
Buna göre, Melo, askeri üniformasıyla birçok televizyon programına çıktı ve halka bilgi vererek, tüm ülkeyi 'salgınla mücadele gücüne' dönüştürdü.
Melo, bir röportajında "İlk iş, bu salgına savaş açmak. Bu kelimeyi mecaz anlamda değil askeri terminoloji olarak kullanıyorum" dedi.
Toplumun bölünmesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi için siyasetçilerle değil uzmanlarla çalıştığını belirten Melo, doktorlar, analistler ve Portekiz ordusu, hava kuvvetleri ve donanmasından stratejik uzmanlar bulunan gruplar kurarak kampanya yürüttüğünü söyledi. Kampanya kapsamında ayrıca, askerler, hemşireler ve doktorların aşı vurulduğu anlar da sık sık televizyonlarda yayınlandı.
Melo, diğer ülkeler için öneri yapması sorulduğunda ise, “Politikacı olmayan kişiler bulmaları gerekiyor” diye konuştu.
Şu anda Champalimaud Tıp Vakfı'nın başkanı olan eski Sağlık Bakanı Leonor Beleza, Portekiz'in başarıya giden yolda askeri disiplinden yararlandığını söyledi. Beleza, "(Melo), Güven veren bir iletişim politikası oluşturdu" dedi.
Portekiz'de Kovid-19 salgını döneminde 1 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalandı. Bu rakam, ülke nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor. Salgın sebebiyle yaaşanan can kaybıysa 18 bin civarında.
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