https://tr.sputniknews.com/20211004/prof-dr-cengiz-aktar-pandora-papersin-turkiyede-etkisi-olmayacak-1049499230.html

Prof. Dr. Cengiz Aktar: Pandora Papers’ın Türkiye’de etkisi olmayacak

Prof. Dr. Cengiz Aktar: Pandora Papers’ın Türkiye’de etkisi olmayacak

Dış politika uzmanı Prof. Dr. Cengiz Aktar “Panama ve Paradise’ın Türkiye’de bir etkisi oldu mu? Bütün dünyada birtakım siyasetçiler ve göz önünde olan... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:28+0300

2021-10-04T13:28+0300

2021-10-04T13:28+0300

seyir hali

recep tayyip erdoğan

joe biden

cengiz aktar

panama belgeleri

offshore

paradise papers

vergi kaçırma

pandora papers

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Prof. Dr. Cengiz Aktar: Pandora Papers’ın Türkiye’de etkisi olmayacak 04.10.2021 SEYİR HALİ

RS FM’e konuşan Atina Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Aktar, Pandora Papers’ı ve olası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden görüşmesini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Aktar, Pandora Papers benzeri geçmişte açığa çıkarılmış belgeleri “Daha önce Panama belgeleri açıklanmıştı. Ondan önce offshore belgeleri açıklanmıştı. Panama’dan sonra paraların kaçırıldığı vergi cennetleri adını taşıyan Paradise belgeleri açıklanmıştı. Şimdi de Pandora belgesi açıklandı. Soru soruyorum, Panama ve Paradise’ın Türkiye’de bir etkisi oldu mu? Bütün dünyada birtakım siyasetçiler ve göz önünde olan kişilikler parmakla işaret edildi. Yeterince olmadı ama Türkiye’de hiçbir şey olmadı” diye hatırlattı.‘Cumhuriyet gazetesi vardı, şimdi Türkiye’den kimse yok’Araştırmaya katılan yayın organları arasında Türk merkezli bir kuruluş olmadığına dikkat çeken Prof.Dr. Aktar, belgelerin Türkiye’de çok etkili olamayacağı öngörüsünde bulundu:“Bu sefer bu 117 ülkeden 600’den fazla gazeteci çalışmış. 14 farklı kaynaktan gelen dosyaları araştırmış. Devasa bir iş, Washington’daki Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu himayesinde yapılıyor. Le Monde, Fransa’dan, Almanya’dan Deutsche Welle, BBC ve Guardian katılıyor. Fakat Paradise Paper ile karşılaştırınca bir fark daha var. O zaman Cumhuriyet gazetesi vardı. Şimdi Türkiye’den kimse yok. Pelin Ülker’in başına gelenleri biliyoruz. Hala galiba davası devam ediyor. Türkiye hala kapalı kutu ve bunun Türkiye’de etkisi tabii ki olmayacak, rüya görmemek lazım. Türkiye’nin şiarı: Çalıyor ama çalışıyor.”Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katılabilecek mi?Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşecek uluslararası zirvelere dikkat çeken Prof. Dr. Aktar, bu etkinlikleri olası Erdoğan-Biden görüşmesi açısından “Bu ayın sonunda iki tane toplantı var. 31 Ekim’de Roma’da G20 zirvesi var. Recep Tayyip Erdoğan orada Biden’la görüşmeye çalışıyor. Galiba oradan bir randevu alınmış. Diğeri aynı zamanda başlayacak ve Kasım’ın ortasına kadar sürecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, bu konferansa katılabilmek için imzacı olmak gerekiyordu. Erdoğan katılabilecek mi belli değil, bir an evvel onaylamak üzere meclise aylardır imzalanmayan Paris Anlaşmasını yolladı. Bunun nedenlerinden biri de Glasgow’da olmak ve orada Biden’la tekrar bir araya gelmekti” diye değerlendirdi.

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2021

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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