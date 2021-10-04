Prof. Dr. Çetiner: Bilim sanatla birlikte insanlığın yarattığı en büyük değer

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ‘Bilim Bizi Kandırıyor mu?’ adlı son kitabıyla Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“En önemli şeyin bir bilim toplumu yaratmayı başarabilmek olduğunu düşünüyorum” diyen Çetiner, şöyle devam etti:‘Bilim kuşku üzerine kuruludur'Çetiner, “Bilim kuşku üzerine kuruludur, bilimde inanmak diye bir şey yoktur. Bilimde, bilmek fiili vardır, sorgulamayı bilmek gerekir. Bilimin temelinde çok ciddi anlamda bir merak dürtüsü vardır. Bilim de sanat da süreç içerisinde insanları etkileyen, insanların ilişkilerini etkileyen önemli belirleyiciler. Ben Türkiye’nin bilimin dışında kalmaması gerektiğini, hep bilim üreten bir topluma dönüşmesi gerektiğini düşünen biriyim” dedi.‘Anadolu’nun sihri çok renkliliğindedir’Çetiner, şöyle devam etti:
Prof. Dr. Çetiner, “Bilimin sanatla birlikte insanlığın yarattığı en büyük değer olduğunu düşünüyorum. Bilim de sanat da süreç içerisinde insanları etkileyen, insanların ilişkilerini etkileyen önemli belirleyiciler” dedi.
Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ‘Bilim Bizi Kandırıyor mu?’ adlı son kitabıyla Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“En önemli şeyin bir bilim toplumu yaratmayı başarabilmek olduğunu düşünüyorum” diyen Çetiner, şöyle devam etti:
“Bilim toplumundan benim anladığım üretime ve bilgiye önem veren, ona sahip çıkan insanların ödüllendirildiği ülke ve böyle bir ülkenin daha adil, daha eşit olacağı düşüncesindeyim. Türkiye’de bilim okur-yazarlığı konusunda bir sorun olduğunu öteden beri hep düşünmüşümdür… Bilimin sanatla birlikte insanlığın yarattığı en büyük değer olduğunu düşünüyorum.”
‘Bilim kuşku üzerine kuruludur'
Çetiner, “Bilim kuşku üzerine kuruludur, bilimde inanmak diye bir şey yoktur. Bilimde, bilmek fiili vardır, sorgulamayı bilmek gerekir. Bilimin temelinde çok ciddi anlamda bir merak dürtüsü vardır. Bilim de sanat da süreç içerisinde insanları etkileyen, insanların ilişkilerini etkileyen önemli belirleyiciler. Ben Türkiye’nin bilimin dışında kalmaması gerektiğini, hep bilim üreten bir topluma dönüşmesi gerektiğini düşünen biriyim” dedi.
‘Anadolu’nun sihri çok renkliliğindedir’
Çetiner, şöyle devam etti:
“Türkiye Cumhuriyeti’nde Mustafa Kemal’le başlayan müthiş bir aydınlanma hareketi var. Türkiye, farklılıklarıyla, insanların özgürlükleri diledikleri gibi yaşayabileceği çok müreffeh bir ülke olabilir. Türkiye, bu güce sahip bir ülke. Burada her kesimden aydının üzerine çok görev düşüyor. Aydının tanımını da genişletmemiz lazım, bizde aydın, yüzü batıya dönük kişi olarak adlandırılıyor. Ben buna katılmıyorum, bu toprakların çok kadim topraklar olduğunu ve burada çok önemli bir kültür olduğunu düşünüyorum. Anadolu’nun sihri çok renkliliğindedir.”