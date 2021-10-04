Prof. Dr. Çetiner: Bilim sanatla birlikte insanlığın yarattığı en büyük değer

“Türkiye Cumhuriyeti’nde Mustafa Kemal’le başlayan müthiş bir aydınlanma hareketi var. Türkiye, farklılıklarıyla, insanların özgürlükleri diledikleri gibi yaşayabileceği çok müreffeh bir ülke olabilir. Türkiye, bu güce sahip bir ülke. Burada her kesimden aydının üzerine çok görev düşüyor. Aydının tanımını da genişletmemiz lazım, bizde aydın, yüzü batıya dönük kişi olarak adlandırılıyor. Ben buna katılmıyorum, bu toprakların çok kadim topraklar olduğunu ve burada çok önemli bir kültür olduğunu düşünüyorum. Anadolu’nun sihri çok renkliliğindedir.”