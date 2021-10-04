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Putin Rusya'da Babalar Günü ilan etti
Putin Rusya'da Babalar Günü ilan etti
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya’da Babalar Günü ilan etti, yeni bayram her ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanacak. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T20:36+0300
2021-10-04T20:36+0300
yaşam
rusya
vladimir putin
babalar günü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da Babalar Günü ilan etti. İlgili kararname resmi belgelerin yer aldığı devlet portalında yayınlandı. Yeni bayram, her ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanacak.Kararname metninde, “Aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocukları yetiştirmede babalığın öneminin arttırılması amacıyla Babalar Günü'nün ilan edilmesini ve ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanmasını kararlaştırdım” ifadelerine yer verildi.Daha önce 2018’de Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Milletvekili Tamara Pletneva, buna benzer bir yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’nın onayına sunmuştu. Ancak milletvekilleri, ulusal bayramların geleneksel olarak Devlet Başkanı tarafından ilan edildiğini gerekçe göstererek tasarıyı reddetmişti.Bu yıl ise Babalar Günü fikri Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeniden gündeme getirildi. Bakanlığın hazırladığı açıklamada, böyle bir bayramın Anayasa'nın aile, annelik, babalık ve çocukluğun korunmasına ilişkin revizyonlarının 72. maddesi gereğince gerekli olduğu ifade edildi.Rusya’nın bazı bölgelerinde ise Babalar Günü zaten kutlanıyordu.
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rusya, vladimir putin, babalar günü

Putin Rusya'da Babalar Günü ilan etti

20:36 04.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya’da Babalar Günü ilan etti, yeni bayram her ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da Babalar Günü ilan etti.
İlgili kararname resmi belgelerin yer aldığı devlet portalında yayınlandı. Yeni bayram, her ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanacak.
Kararname metninde, “Aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocukları yetiştirmede babalığın öneminin arttırılması amacıyla Babalar Günü'nün ilan edilmesini ve ekim ayının üçüncü haftasının pazar gününde kutlanmasını kararlaştırdım” ifadelerine yer verildi.
Daha önce 2018’de Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Milletvekili Tamara Pletneva, buna benzer bir yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’nın onayına sunmuştu. Ancak milletvekilleri, ulusal bayramların geleneksel olarak Devlet Başkanı tarafından ilan edildiğini gerekçe göstererek tasarıyı reddetmişti.
Bu yıl ise Babalar Günü fikri Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeniden gündeme getirildi. Bakanlığın hazırladığı açıklamada, böyle bir bayramın Anayasa'nın aile, annelik, babalık ve çocukluğun korunmasına ilişkin revizyonlarının 72. maddesi gereğince gerekli olduğu ifade edildi.
Rusya’nın bazı bölgelerinde ise Babalar Günü zaten kutlanıyordu.
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