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Putin’in çevirmeni Rus liderle çalışmanın zor taraflarını anlattı
Putin’in çevirmeni Rus liderle çalışmanın zor taraflarını anlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı dil desteği yetkilisi Darya Mandrova, Rus lider Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirvede gazetecilerin... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T02:22+0300
2021-10-04T02:22+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Dil Desteği Departmanı İkinci Sekreteri Darya Mandrova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’in bir araya geldiği zirvede basın mensuplarının davranışlarının çevirmenlerin çalışmasını çok zorlaştırdığını ifade etti.İki lider arasındaki görüşmenin nasıl bir ilgi uyandıracağını anladığını söyleyen Mandrova, “Çevirmenlerin işini en çok zorlaştıran şey muhtemelen yaygaradır” vurgusunu yaptı.Ancak Cenevre’deki zirvede gazetecilerin çalışmasını bağırarak düzene sokmaya çalışan Amerikalı delegelerin davranışları nedeniyle etkinlikte kaos çıktığına dikkat çeken Mandrova, sonuç olarak muhabirlerin geçmeye çalıştığı kapıdaki kargaşayı izlemek zorunda kalan liderlerin dahi zor anlar yaşadığının altını çizdi.Mandrova, “Giriş konuşması tercüme edilirken kameralar çok fazla ses çıkarır ve sıklıkla hiçbir şey duyulmaz” itirafında bulundu.Bunun üzerine program sunucusu ise Mandrova’nın o zor şartlarda dahi işini gerektiği gibi yapmaya başardığını ifade etti.
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rusya, vladimir putin

Putin’in çevirmeni Rus liderle çalışmanın zor taraflarını anlattı

02:22 04.10.2021
© SputnikTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı dil desteği yetkilisi Darya Mandrova, Rus lider Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirvede gazetecilerin davranışlarının çevirmenlerin çalışmasını çok zorlaştırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dil Desteği Departmanı İkinci Sekreteri Darya Mandrova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’in bir araya geldiği zirvede basın mensuplarının davranışlarının çevirmenlerin çalışmasını çok zorlaştırdığını ifade etti.

İki lider arasındaki görüşmenin nasıl bir ilgi uyandıracağını anladığını söyleyen Mandrova, “Çevirmenlerin işini en çok zorlaştıran şey muhtemelen yaygaradır” vurgusunu yaptı.

Ancak Cenevre’deki zirvede gazetecilerin çalışmasını bağırarak düzene sokmaya çalışan Amerikalı delegelerin davranışları nedeniyle etkinlikte kaos çıktığına dikkat çeken Mandrova, sonuç olarak muhabirlerin geçmeye çalıştığı kapıdaki kargaşayı izlemek zorunda kalan liderlerin dahi zor anlar yaşadığının altını çizdi.

Mandrova, “Giriş konuşması tercüme edilirken kameralar çok fazla ses çıkarır ve sıklıkla hiçbir şey duyulmaz” itirafında bulundu.

Bunun üzerine program sunucusu ise Mandrova’nın o zor şartlarda dahi işini gerektiği gibi yapmaya başardığını ifade etti.
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