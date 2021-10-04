https://tr.sputniknews.com/20211004/rizede-heyelan-bir-kisi-son-anda-kurtuldu-1049508086.html

Rize'de heyelan: Bir kişi son anda kurtuldu

Rize'de heyelan: Bir kişi son anda kurtuldu

Rize'nin Güneysu ilçesinde üzerinde çay bahçesinin de bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. O esnada bölgeden geçen bir kişi toprağın altında kalmaktan son... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:44+0300

2021-10-04T16:44+0300

2021-10-04T16:44+0300

türkiye

rize

heyelan

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Rize'nin Güneysu ilçesinde sağanak sonrası çay bahçesinin de bulunduğu sarp arazide heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için bölgeden geçen bir kişi, toprak yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin yer aldığı sarp arazide de heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için yolda yürüyen Mustafa Kar, geldiğini fark ettiği heyelandan son anda kaçarak kurtuldu. Tarım arazisinde de hasara neden olan heyelan anı, çevredeki bir evin balkonundaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği yer alıyor, ayrıca o anları kayda alan kişinin 'eyvah' dediği duyuluyor.Canını zor kurtardıHeyelandan kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:"Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama 'yolu bitiremem' düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım."

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rize, heyelan