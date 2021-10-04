Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211004/rizede-heyelan-bir-kisi-son-anda-kurtuldu-1049508086.html
Rize'de heyelan: Bir kişi son anda kurtuldu
Rize'de heyelan: Bir kişi son anda kurtuldu
Rize'nin Güneysu ilçesinde üzerinde çay bahçesinin de bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. O esnada bölgeden geçen bir kişi toprağın altında kalmaktan son... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:44+0300
2021-10-04T16:44+0300
türkiye
rize
heyelan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049507220_8:0:634:352_1920x0_80_0_0_c096c30cd482886c3ab9245357f60946.jpg
Rize'nin Güneysu ilçesinde sağanak sonrası çay bahçesinin de bulunduğu sarp arazide heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için bölgeden geçen bir kişi, toprak yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin yer aldığı sarp arazide de heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için yolda yürüyen Mustafa Kar, geldiğini fark ettiği heyelandan son anda kaçarak kurtuldu. Tarım arazisinde de hasara neden olan heyelan anı, çevredeki bir evin balkonundaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği yer alıyor, ayrıca o anları kayda alan kişinin 'eyvah' dediği duyuluyor.Canını zor kurtardıHeyelandan kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:"Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama 'yolu bitiremem' düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım."
türkiye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049507220_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_c304fa0b8091c1c1bd12da1eaa058ba0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rize, heyelan

Rize'de heyelan: Bir kişi son anda kurtuldu

16:44 04.10.2021
© DHARize'de heyelan
Rize'de heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
Abone ol
Rize'nin Güneysu ilçesinde üzerinde çay bahçesinin de bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. O esnada bölgeden geçen bir kişi toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Rize'nin Güneysu ilçesinde sağanak sonrası çay bahçesinin de bulunduğu sarp arazide heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için bölgeden geçen bir kişi, toprak yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin yer aldığı sarp arazide de heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için yolda yürüyen Mustafa Kar, geldiğini fark ettiği heyelandan son anda kaçarak kurtuldu.
Tarım arazisinde de hasara neden olan heyelan anı, çevredeki bir evin balkonundaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği yer alıyor, ayrıca o anları kayda alan kişinin 'eyvah' dediği duyuluyor.

Canını zor kurtardı

Heyelandan kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:
"Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama 'yolu bitiremem' düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım."
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce