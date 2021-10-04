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https://tr.sputniknews.com/20211004/roscosmos-uzayda-cekilecek-ilk-filmin-ekibine-ucus-izni-verildi--1049505410.html
Roscosmos: Uzayda çekilecek ilk filmin ekibine uçuş izni verildi
Roscosmos: Uzayda çekilecek ilk filmin ekibine uçuş izni verildi
Rus uzay ajansı Roscosmos, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek profesyonel ekibe uçuş onayı verildiğini açıkladı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:56+0300
2021-10-04T15:56+0300
uzay
roscosmos
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Ekibin uzaya yarın fırlatılması planlanıyor. Roscosmos yetkilileri, Vızov (Sınanma) isimli filmin ekibinin uzay uçuşuna, uzay uçuşlarıyla ilgili devlet komisyonu tarafından onay verildiğini belirtti.Onay verilen ekip üyeleri; kozmonot Anton Şkaplerov, aktris Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko olarak sıralandı. Yedek ekip üyelerininse kozmonot Oleg Artyomov, kameraman Aleksey Dudin, aktris Alyona Mordovina olarak belirlendiği kaydedildi. Film ekibini, Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Soyuz MS-19 gemisinin yarın fırlatılması planlanıyor. Roscosmos yetkilileri, ekibin dünyaya 17 Ekim’de dönmesinin planlandığını belirtiyor.Daha önce, Vızov filminin uzaydaki çekimlerini Pervıy Kanal televizyonunun finanse edeceği, bunun için Roscosmos bütçesinden kaynak ayrılmayacağı belirtilmişti.
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uzay, roscosmos, astronot, film

Roscosmos: Uzayda çekilecek ilk filmin ekibine uçuş izni verildi

15:56 04.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMaria Mironova
Maria Mironova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rus uzay ajansı Roscosmos, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek profesyonel ekibe uçuş onayı verildiğini açıkladı.
Ekibin uzaya yarın fırlatılması planlanıyor. Roscosmos yetkilileri, Vızov (Sınanma) isimli filmin ekibinin uzay uçuşuna, uzay uçuşlarıyla ilgili devlet komisyonu tarafından onay verildiğini belirtti.
Onay verilen ekip üyeleri; kozmonot Anton Şkaplerov, aktris Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko olarak sıralandı. Yedek ekip üyelerininse kozmonot Oleg Artyomov, kameraman Aleksey Dudin, aktris Alyona Mordovina olarak belirlendiği kaydedildi.
Film ekibini, Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Soyuz MS-19 gemisinin yarın fırlatılması planlanıyor. Roscosmos yetkilileri, ekibin dünyaya 17 Ekim’de dönmesinin planlandığını belirtiyor.
Daha önce, Vızov filminin uzaydaki çekimlerini Pervıy Kanal televizyonunun finanse edeceği, bunun için Roscosmos bütçesinden kaynak ayrılmayacağı belirtilmişti.
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