Rus Dışişleri: Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi, ilgili nota bugün kendisine Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda sunuldu. Açıklamada, “4 Ekim tarihinde Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve kendisine Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini bildiren nota sunuldu” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca söz konusu önlemin, Kuzey Makedonya tarafının ağustos ayında Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde görevli Rus diplomatın herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ‘istenmeyen kişi’ ilan etme kararına karşılık olduğu vurgulandı. Kuzey Makedonya makamları, ağustos ortalarında bu yıl içinde ikinci kez bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Mayıs ayında bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesine Rusya aynı şekilde karşılık vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi, ilgili nota bugün kendisine Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda sunuldu.
Açıklamada, “4 Ekim tarihinde Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve kendisine Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini bildiren nota sunuldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu önlemin, Kuzey Makedonya tarafının ağustos ayında Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde görevli Rus diplomatın herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ‘istenmeyen kişi’ ilan etme kararına karşılık olduğu vurgulandı.
Kuzey Makedonya makamları, ağustos ortalarında bu yıl içinde ikinci kez bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Mayıs ayında bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesine Rusya aynı şekilde karşılık vermişti.