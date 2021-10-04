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Rus Dışişleri: Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi
Rus Dışişleri: Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edildiğini duyurdu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:16+0300
2021-10-04T15:22+0300
rusya
istenmeyen kişi
kuzey makedonya
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi, ilgili nota bugün kendisine Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda sunuldu. Açıklamada, “4 Ekim tarihinde Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve kendisine Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini bildiren nota sunuldu” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca söz konusu önlemin, Kuzey Makedonya tarafının ağustos ayında Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde görevli Rus diplomatın herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ‘istenmeyen kişi’ ilan etme kararına karşılık olduğu vurgulandı. Kuzey Makedonya makamları, ağustos ortalarında bu yıl içinde ikinci kez bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Mayıs ayında bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesine Rusya aynı şekilde karşılık vermişti.
rusya
kuzey makedonya
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rusya, istenmeyen kişi, kuzey makedonya

Rus Dışişleri: Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

15:16 04.10.2021 (güncellendi: 15:22 04.10.2021)
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi, ilgili nota bugün kendisine Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda sunuldu.
Açıklamada, “4 Ekim tarihinde Kuzey Makedonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Oliver Çauşevskaya-Dimovskaya, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve kendisine Kuzey Makedonya’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini bildiren nota sunuldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu önlemin, Kuzey Makedonya tarafının ağustos ayında Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde görevli Rus diplomatın herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ‘istenmeyen kişi’ ilan etme kararına karşılık olduğu vurgulandı.
Kuzey Makedonya makamları, ağustos ortalarında bu yıl içinde ikinci kez bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Mayıs ayında bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesine Rusya aynı şekilde karşılık vermişti.
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