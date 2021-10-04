https://tr.sputniknews.com/20211004/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-kuresel-petrol-piyasasi-dengede-1049520792.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Küresel petrol piyasası dengede

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Küresel petrol piyasası dengede

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dünyadaki petrol rezervlerinin 5 yıllık ortalamanın 130 milyon varil altında olduğunu belirterek, “Bu, piyasanın... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T23:54+0300

2021-10-04T23:54+0300

2021-10-04T23:54+0300

dünya

rusya

aleksandr novak

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Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Novak, “Pandemi başladığı ve 2020 başında gözlemlediğimiz petrol krizinin çıktığı andan geçen 1.5 yılda, dünyadaki toplam stoklar 364 milyon varil azaldı ve şimdi 5 yıllık ortalamanın 130 milyon varil altında. Bu, piyasa için iyi, dengeli olduğu anlamına geliyor” ifadesini kullandı.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve örgüt dışı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, petrol piyasasındaki durumu gözlemlemeye devam etme kararı aldığını anımsatan Novak, “Bilindiği gibi genelde dördüncü çeyrekte talep düşüyor, oysa üretimi artırma planlarımız eşit şekilde dağıtıldı. Bu durumda piyasanın nasıl dengesini bulacağını bekleyip göreceğiz” diye anlattı.Novak, mevcut petrol fiyatlarının gerçek durumu ne kadar yansıttığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Piyasa her zaman mevcut durumu doğru yansıtıyor. Ağustos ayında talep hafif bir şekilde arzın üzerine çıktı. Bu, artık kalan petrolü, beş yıllık ortalama da dahil azaltma fırsatını sundu.”

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rusya, aleksandr novak