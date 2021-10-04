https://tr.sputniknews.com/20211004/rusya-sputnik-vnin-onayinin-son-asamasini-baslatacak-belgeleri-dsoye-bir-hafta-icinde-iletecek--1049496937.html

Rusya, Sputnik V’nin onayının son aşamasını başlatacak belgeleri DSÖ’ye bir hafta içinde iletecek

Rusya, Sputnik V’nin onayının son aşamasını başlatacak belgeleri DSÖ’ye bir hafta içinde iletecek

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanması sürecinin devamı için gerekli olan belge paketinin... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T12:12+0300

2021-10-04T12:12+0300

2021-10-04T12:13+0300

rusya

dsö

sputnik v

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044914679_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_9c7932bb17a44c06674980c7b0fa03bb.jpg

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, bir sağlık konferansında sorular üstüne, Rus Sputnik V aşısının DSÖ’deki onay sürecine ilişkin şunları söyledi: “Belirli bilgileri içeren belge paketinin belirli kurallara göre düzenlenmiş biçimde (DSÖ’ye) iletilmesi gerekiyor, şimdi bu pakete son şekli verildi ve uyuşmazlık yaşanan noktalar ortadan kaldırıldı. Belgeleri içeren paketin bir-bir buçuk hafta içerisinde teslim edilmesi ve sürecinin devamının başlaması bekleniyor.” Muraşko ayrıca, onay sürecinin uzamasına aşının kendisinin değil, belgelendirmeye ilişkin uyuşmazlıkların sebep olduğunu kaydetti. Rusya’nın ilaçların belgelendirilmesine ilişkin kendi kuralları bulunduğunu, şimdi söz konusu belgelerin DSÖ kuralları ile uyumlu hâle getirilip teslim edileceğini ekledi. Söz konusu açıklaması, Muraşko’nun, Sputnik V aşısının DSÖ tarafından tanınması önündeki engellerin hepsinin kalktığını söylemesini izledi. Rusya Sağlık Bakanı, cumartesi günü yaptığı açıklamasında, Rus aşısının DSÖ tarafından tanınması için geriye sadece birtakım idari, kağıt işlerinin kaldığını belirtmişti. Şimdiden 70 ülkede onaylı DSÖ tarafından onaylanması, Sputnik V aşısının çok daha fazla ülkede kullanılmasının önünü açmış olacak. Bunun yanında, Sputnik V şimdiden Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni almış durumda. Sputnik V viral vektör yöntemiyle geliştirildi Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor. Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.

https://tr.sputniknews.com/20211002/rusya-saglik-bakani-murasko-dso-sputnik-v-asisinin-taninmasi-icin-tum-engelleri-kaldirdi-1049459289.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, dsö, sputnik v, koronavirüs