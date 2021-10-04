https://tr.sputniknews.com/20211004/rusyadan-erdoganin-yeni-nukleer-santraller-aciklamasina-yanit-isbirligini-genisletmeye-haziriz--1049502583.html

Rusya'dan Erdoğan'ın 'yeni nükleer santraller' açıklamasına yanıt: İşbirliğini genişletmeye hazırız

Rusya'dan Erdoğan'ın 'yeni nükleer santraller' açıklamasına yanıt: İşbirliğini genişletmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmede Rusya lideri Putin'le Türkiye'de yeni santrallerin inşasını görüştükleri yönündeki açıklamasını değerlendiren... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T14:51+0300

2021-10-04T14:51+0300

2021-10-04T14:52+0300

abd

rusya

recep tayyip erdoğan

rosatom

akkuyu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, iki liderin Türkiye'nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştuklarını belirtti.Erdoğan'ın açıklamalarını Sputnik için değerlendiren Rosatom Basın Servisi, "Türk partnerlerimizle işbirliğimizi genişletme olanaklarını görüşmeye her zaman açığız. Rosatom, öncü teknolojilere sahip olan, nükleer sektörde 75 yıldan fazla deneyimi bulunan ve yeterli işgücü, üretim ve finans kaynaklarını bünyesinde taşıyan bir şirket" ifadelerini kullandı. Rosatom, Akkuyu NGS projesi kapsamındaki mevcut geliştirmeleri ve daha önce Türkiye'nin düzenleyici kurumlarıyla kurulan iletişim kanallarını uygulamaya hazır olduklarını kaydetti: "Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilme şeklinden memnunuz. Bugün Akkuyu NGS şantiyesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanlarından biri durumunda. Şu anda 3 ünitede aynı anda inşaat devam ediyor ve 4. ünitede tam teşekküllü çalışmaya başlamak için aktif hazırlıklar yapılıyor. Uluslararası deneyime ek olarak, Türkiye pazarında çalışma deneyimine sahip olmamız önem taşıyor. Türkiye'de, tedariklerin yerelleştirilmesi, Türk inşaat şirketleriyle ortaklıkların geliştirilmesi ve Türk düzenleyici kurumlarıyla kurulan iletişim kanalları dahil olmak üzere Akkuyu NGS projesinin faydalı geliştirmelerini kullanabiliriz." Rosatom'un yer aldığı Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin inşasına 2018, ikinci ünitesinin inşasında 2020 yılında ve üçüncü ünitesini inşasına ise Mart 2021'de başlanmıştı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali birinci ünitesinin 2023'ün mayıs ayında tamamlanacağını açıklamıştı.

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abd, rusya, recep tayyip erdoğan, rosatom, akkuyu