https://tr.sputniknews.com/20211004/rusyanin-kabil-buyukelciligi-taliban-uyeleri-elcilik-yakininda-5-isidliyi-oldurdu-1049510400.html

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği: Taliban üyeleri, elçilik yakınında 5 IŞİD'liyi öldürdü

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği: Taliban üyeleri, elçilik yakınında 5 IŞİD'liyi öldürdü

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği, Taliban üyelerinin elçilik binası yakınında 5 IŞİD militanını öldürdüğünü ve şu anda bölgedeki durumun normal olduğunu açıkladı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T17:34+0300

2021-10-04T17:34+0300

2021-10-04T17:34+0300

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Sputnik'e konuşan Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Yevgeniy Yegorov, "Bugün öğle saatlerinde büyükelçilik kompleksinin bitişiğindeki yerleşim bölgesinden makineli tüfek sesleri duyuldu. Taliban üyeleri, beş IŞİD'liyi etkisiz hale getirdi, üç IŞİD'li ise teslim oldu" dedi.Yegorov, bunun dün bir camiye düzenlenen ve yaklaşık 20 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olabileceğini kaydetti.Rus diplomat, IŞİD'lilerin elçiliğe yönelik bir eylem planlayıp planlamadığına ilişkin soru karşısındaysa "Biz bunu bilemeyiz. Ancak elçilik, her senaryoya karşı hem dışarıdan hem de içeriden emin şekilde korunuyor" yanıtını verdi.Elçilikte durumun normal olduğunu ve güvenliklerinin Taliban birimi tarafından sağlandığını anlatan Yegorov, artırılan ihtiyati tedbirlere uyduklarının altını çizdi.

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