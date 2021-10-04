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Seda Sayan: TikTok denen yer çöplük
Seda Sayan: TikTok denen yer çöplük
Seda Sayan, sosyal medya uygulamalarını ciddiye almadığını söyledi. Şarkıcı, “TikTok diye bir yer var, orası çöplük. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor”... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:57+0300
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tiktok
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Şarkıcı Seda Sayan, Exxen’de yayınlanan Enis Arıkan’ın şov programına konuk oldu. 'Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor'Sayan, 'Yapılan yorumları umursuyor musunuz?' sorusuna, “Zamanında çok gözyaşı döktüm. TikTok diye bir yer var, orası çöplük. İnsanlar ciddiye alıp, gözyaşı döküyor. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor. Hiç umursamadığım evredeyim. Hatta, ‘Beni konuşun’ bile diyorum” cevabını verdi.'Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor'Genç neslin kendisini çok sevmesine ise Sayan, “Sanıyorum çok caps’lerim olmasından dolayı... Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor. Adaletli olmaya özen gösteriyorum. Hem anneler hem de çocukları takip ediyor. Kaç jenerasyonu bir arada tutuyorum. 27 sene canlı yayın yaptım. Kaç kuşak büyütmüşüm” diye konuştu.
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tiktok, çöp, seda sayan

Seda Sayan: TikTok denen yer çöplük

15:57 04.10.2021 (güncellendi: 15:59 04.10.2021)
© Fotoğraf : YouTube/Sabahın Sultanı Seda SayanSeda Sayan
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/Sabahın Sultanı Seda Sayan
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Seda Sayan, sosyal medya uygulamalarını ciddiye almadığını söyledi. Şarkıcı, “TikTok diye bir yer var, orası çöplük. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor” dedi.
Şarkıcı Seda Sayan, Exxen’de yayınlanan Enis Arıkan’ın şov programına konuk oldu.

'Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor'

Sayan, 'Yapılan yorumları umursuyor musunuz?' sorusuna, “Zamanında çok gözyaşı döktüm. TikTok diye bir yer var, orası çöplük. İnsanlar ciddiye alıp, gözyaşı döküyor. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor. Hiç umursamadığım evredeyim. Hatta, ‘Beni konuşun’ bile diyorum” cevabını verdi.

'Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor'

Genç neslin kendisini çok sevmesine ise Sayan, “Sanıyorum çok caps’lerim olmasından dolayı... Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor. Adaletli olmaya özen gösteriyorum. Hem anneler hem de çocukları takip ediyor. Kaç jenerasyonu bir arada tutuyorum. 27 sene canlı yayın yaptım. Kaç kuşak büyütmüşüm” diye konuştu.
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