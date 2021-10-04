https://tr.sputniknews.com/20211004/seda-sayan-tiktok-denen-yer-copluk-1049505651.html

Seda Sayan: TikTok denen yer çöplük

Seda Sayan: TikTok denen yer çöplük

Seda Sayan, sosyal medya uygulamalarını ciddiye almadığını söyledi. Şarkıcı, “TikTok diye bir yer var, orası çöplük. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor”... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T15:57+0300

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tiktok

yaşam

çöp

seda sayan

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Şarkıcı Seda Sayan, Exxen’de yayınlanan Enis Arıkan’ın şov programına konuk oldu. 'Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor'Sayan, 'Yapılan yorumları umursuyor musunuz?' sorusuna, “Zamanında çok gözyaşı döktüm. TikTok diye bir yer var, orası çöplük. İnsanlar ciddiye alıp, gözyaşı döküyor. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor. Hiç umursamadığım evredeyim. Hatta, ‘Beni konuşun’ bile diyorum” cevabını verdi.'Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor'Genç neslin kendisini çok sevmesine ise Sayan, “Sanıyorum çok caps’lerim olmasından dolayı... Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor. Adaletli olmaya özen gösteriyorum. Hem anneler hem de çocukları takip ediyor. Kaç jenerasyonu bir arada tutuyorum. 27 sene canlı yayın yaptım. Kaç kuşak büyütmüşüm” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210930/okan-bayulgen-influencerlarin-hepsi-cop-1049410816.html

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tiktok, çöp, seda sayan