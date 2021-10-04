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https://tr.sputniknews.com/20211004/selvi-iktidar-erken-secim-tartismalarinin-onunu-kesmek-icin-bir-hazirlik-yapiyor-1049493064.html
Selvi: İktidar, erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor
Selvi: İktidar, erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidarın seçim yasasıyla ilgili değişikliği Meclis’e daha geç sunacağını, bunun da erken seçim tartışmalarını... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T09:54+0300
2021-10-04T09:52+0300
politika
erken seçim
abdulkadir selvi
hürriyet
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında "Anayasa gereği bütçenin yılbaşından en az 75 gün önce Meclis’e sunulması ve mali yılbaşından önce çıkarılması gerekiyor. O nedenle ekim ayının ortasında Meclis’e sunulacak olan bütçe, aralık ayının üçüncü haftası da kabul edilerek Meclis’ten geçecek" dedi.Üzerinde çalışılan seçim yasasının 1 Ekim'de Meclis'e sunulmasının planlandığını hatırlatan Selvi şöyle devam etti:"Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak."
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erken seçim, abdulkadir selvi, hürriyet

Selvi: İktidar, erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor

09:54 04.10.2021
© Hüseyin AldemirİBB seçimi, oy, pusula, 23 Haziran
İBB seçimi, oy, pusula, 23 Haziran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Hüseyin Aldemir
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidarın seçim yasasıyla ilgili değişikliği Meclis’e daha geç sunacağını, bunun da erken seçim tartışmalarını engelleyeceğini yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında "Anayasa gereği bütçenin yılbaşından en az 75 gün önce Meclis’e sunulması ve mali yılbaşından önce çıkarılması gerekiyor. O nedenle ekim ayının ortasında Meclis’e sunulacak olan bütçe, aralık ayının üçüncü haftası da kabul edilerek Meclis’ten geçecek" dedi.
Üzerinde çalışılan seçim yasasının 1 Ekim'de Meclis'e sunulmasının planlandığını hatırlatan Selvi şöyle devam etti:
"Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?
Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak."
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