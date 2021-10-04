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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi
Sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T17:27+0300
2021-10-04T17:30+0300
türkiye
oğuzhan uğur
ifade
savcılık
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'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, bugün avukatı Çağdaş Çelik ile birlikte adliyeye geldi.'Halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi.Ne olmuştu?Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında sosyal medya platformunda yayınlanacak programının tanıtım fragmanı tartışmalara neden olmuştu.Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti. Bir grup yurttaş da 23 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.
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oğuzhan uğur, ifade, savcılık

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi

17:27 04.10.2021 (güncellendi: 17:30 04.10.2021)
© Fotoğraf : YoutubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : Youtube
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Sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma yürütülen Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi.
'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, bugün avukatı Çağdaş Çelik ile birlikte adliyeye geldi.

'Halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında sosyal medya platformunda yayınlanacak programının tanıtım fragmanı tartışmalara neden olmuştu.
Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti. Bir grup yurttaş da 23 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.
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