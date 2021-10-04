https://tr.sputniknews.com/20211004/stanford-universitesi-arastirmasi-biontech-asisinin-koruyuculugu-azaliyor-1049490161.html

Stanford Üniversitesi araştırması: BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor

Stanford Üniversitesi araştırması: BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor

ABD’nin en saygın kurumlarından Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T05:07+0300

2021-10-04T05:07+0300

2021-10-04T05:11+0300

koronavirüs

abd

stanford üniversitesi

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

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ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, iki doz mrna bazlı Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı olanların 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğünü ortaya çıkardı.NTV'nin haberine göre uzmanlar, koronavirüs varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için üçüncü dozun yapılmasını tavsiye etti.Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nden araştırmacılar, çoğu genç ya da orta yaşlı olan ve sağlıklı 46 yetişkin bireyden iki doz aşı olduktan hemen sonra ve 6 ay sonra aldığı kan örneklerini karşılaştırdı.Koronavirüsün Delta, Beta ve Mu varyantlarına karşı gönüllülerin yaklaşık yarısının antikor geliştirdikleri görülürken, ikinci dozdan 6 ay sonra antikor sayısında azalma olduğu belirlendi.Araştırmayı yürüten Bali Pulendran ve Mehul Suthar, ‘’Çalışmamız Pfizer/BioNTech aşısının yüksek seviyede antikor oluşumunu sağladığını ama bu seviyenin 7 aya kadar yaklaşık 10 kat azaldığını gösterdi’’ dedi.Araştırmayı yürüten bilim insanları Pulendran ve Suthar, ‘’SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmak hâlâ önemini koruyor. Bu bulgular 6 ile 7 ay sonra destekleyici bir doz koronavirüs aşısının SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini ortaya koydu’’ diye konuştu.

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abd, stanford üniversitesi, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı