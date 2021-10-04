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Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim
Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. Kuntz, “Türk milli takımı için... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T13:32+0300
2021-10-04T13:39+0300
spor
stefan kuntz
sergen yalçın
şenol güneş
hamit altıntop
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A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) göreve getirdiği Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.‘95-96 sezonunda Beşiktaş forması giydim’TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un kendisini aradığında çok şaşırdığını dile getiren Kuntz, şunları kaydetti:‘Genç takım hocalarının beni görev için önerdiklerini biliyorum’Kuntz, Almanya Milli Takımı’nın başına geçme şansı konusunda ise şunları söyledi:‘Olumsuza dönen tablonun sebeplerini öğreneceğiz’Kuntz, şöyle devam etti:‘Şenol Hoca ile hiç görüşmedim, önyargısız ve kendi yolumdan yürümek istiyorum’Stefan Kuntz, Dünya Kupası grup elemelerinin bitmesine 4 maç kala göreve gelen ve ilk etapta bu periyottan başarıyla çıkmak istediklerini söyledi:‘Sergen Hoca ile ilgili yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok’Sergen Yalçın için yaptığı açıklama bazı çevrelerce yanlış anlaşılan Kuntz, kendisi ile yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini belirterek, şunları söyledi:Prim açıklaması: 'Pazarlığa kapalı'Kuntz'un yanıtından sonra konuşan Hamit Altıntop ise "Prim sisteminin hocayla hiç alakası olmayacak. Başkan ve yönetim kurulunun kararıyla bir prim sistemi olacak ama her şey çok şeffaf olacak ve pazarlığa açık olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin durumuna göre bir şey belirlenir, çok şeffaf olacak. Dünya Şampiyonası’na katılırsak bir karar vereceğiz takımımız giderse Katar'a katılırsak bir ödül olacaktır ama yeni Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamadan 10 maç için maç maç prim olacaktır. Bunu da sizinle açık ve net paylaşacağız. Hiçbir tartışmaya gerek kalmayacak" şeklinde görüş belirtti.
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stefan kuntz, sergen yalçın, şenol güneş, hamit altıntop

Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

13:32 04.10.2021 (güncellendi: 13:39 04.10.2021)
© DHAStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. Kuntz, “Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim" ifadelerini kullanırken, Altıntop "Uzun vadede dünya sıralamasında ilk 15 ülke arasına girme hedefimiz var" şeklinde konuştu.
A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) göreve getirdiği Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

‘95-96 sezonunda Beşiktaş forması giydim’

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un kendisini aradığında çok şaşırdığını dile getiren Kuntz, şunları kaydetti:

"Gurur duydum. Türkiye ile ilgili olumlu anılarım var. 95-96 sezonunda Beşiktaş forması giydim. Burada sosyal hayata çok iyi entegre olduk. Eşim bol bol halka karıştı, çocuklarım anaokuluna gitti. Bu 1 yıllık bir deneyim olsa bile hiç halktan kopuk olmadık. Şu anda kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyon ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu görev için yüzde 100'ümü vereceğim. Yüzde 99 değil tamamen Türk Milli Takımı için çalışacağım."

‘Genç takım hocalarının beni görev için önerdiklerini biliyorum’

Kuntz, Almanya Milli Takımı’nın başına geçme şansı konusunda ise şunları söyledi:
"Joachim Löw ayrılacağını açıkladığında bütün genç takım hocalarının konsensüs ile beni görev için önerdiklerini biliyorum. Biz bu konuda bir toplantı yapmak istedik ama gerçekleşmedi. Bu durumdan dolayı ben tatmin olmadığımı sorumlu kişilere söyledim ve bu konu kapandı. Hansi Flick, Bayern'den ayrılacağını ve milli takıma gideceğini açıkladığında bunun çok iyi bir karar olduğunu düşündüm çünkü 7-8 oyuncu Bayern'den milli takıma geliyordu. Bu noktadan sonra da konuyu kapattım" şeklinde konuştu. Herkesten tavsiyeler alabileceğini, iletişime açık olacağını belirten Alman hoca, "İletişimde benim için güven ve dürüstlük çok önemlidir. Benim söylemediğim ama söylemiş gibi gösterildiğim bazı haberler çıktı. Bu tarz şeyler hoşuma gitmedi açıkçası. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden almaya çalışırsanız çok sevinirim."

‘Olumsuza dönen tablonun sebeplerini öğreneceğiz’

Kuntz, şöyle devam etti:
"Öncelikle takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz çünkü geçmişte alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Fakat sonra olumsuza dönen bir tablo var. Bunun sebeplerini yapacağım yüz yüze görüşmelerde öğrenmek, ilk hedefim olacak. Tabii ki her hocanın kendi tarzı var, ben de kendi tarzımla yaklaşacağım. Bu süreçte oyuncularla ilgili çok fazla bilgi aldım. Maçları hem televizyondan hem de stattan izledim. Her oyuncunu bir puzzle parçası olarak düşündüğümüzde oyuncularımızı, resim oluşturmak için kullanacağız. Bizim hedefimiz bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren performansı yeniden yakalayabilmek. Buna ve daha iyisine ulaşmak için çalışacağız."

‘Şenol Hoca ile hiç görüşmedim, önyargısız ve kendi yolumdan yürümek istiyorum’

Stefan Kuntz, Dünya Kupası grup elemelerinin bitmesine 4 maç kala göreve gelen ve ilk etapta bu periyottan başarıyla çıkmak istediklerini söyledi:
"Şenol Hoca ile hiç görüşmedim. Eski analiz ekibinin verilerini değerlendirdik ama şunu söyleyeyim, bütün bunlara rağmen önyargısız kendi yolumdan yürümek istiyorum. Bu yüzden maçları canlı izliyorum, oyuncularla temasımı bu yüzden kurdum. Analiz bilgileri elimizde mevcut ve kendi özgür fikirlerimizle yürümek istiyoruz. Şu anda kafamda oyun stilini oluşturmuş durumdayım. Oyuncuların ne kadar süre aldıklarına bakacağız ve antrenmanlarımızda bu düşünceyle çalışmalarımıza başlayacağız. Hiç kimsenin burada sıkılmaya vakti olmayacak çünkü bizden birçok konuda bilgi alacaklar. Detaylı bir şekilde çalışıp programımıza karar verdik ve bol miktarda antrenman içeriyor. Fiziksel performans antrenörümüz olacak ve kendisi kulüpteki antrenörler ile temasa geçti."

‘Sergen Hoca ile ilgili yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok’

Sergen Yalçın için yaptığı açıklama bazı çevrelerce yanlış anlaşılan Kuntz, kendisi ile yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Sergen her zaman oynadığım en iyi orta saha dedim. Kalpten söylenen ve içinde saygı barındıran böyle bir cümle yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma tarzımın da anlaşılması açısından bunun sizlere fikir verdiğini düşünüyorum. Araya küçük şeyler katmak, benim tarzımdır. Pozitif olduğu zaman her şey, herkes ne kadar çok gülüyor diye konuşur. Ama kaybettiğimiz zaman da hala gülümsüyor diye söylenir ama benim karakterim bu şekilde. Sergen ile görüşmem olmadı ama yardımcım Kenan Koçak'ın görüşmesi oldu. 4 maç geçtikten sonra kulüpleri ziyaret etme turlarımız başlayacak. Çünkü telefonla görüşme yerine yüz yüze görüşmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu küçük yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok."

Prim açıklaması: 'Pazarlığa kapalı'

Kuntz'un yanıtından sonra konuşan Hamit Altıntop ise "Prim sisteminin hocayla hiç alakası olmayacak. Başkan ve yönetim kurulunun kararıyla bir prim sistemi olacak ama her şey çok şeffaf olacak ve pazarlığa açık olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin durumuna göre bir şey belirlenir, çok şeffaf olacak. Dünya Şampiyonası’na katılırsak bir karar vereceğiz takımımız giderse Katar'a katılırsak bir ödül olacaktır ama yeni Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamadan 10 maç için maç maç prim olacaktır. Bunu da sizinle açık ve net paylaşacağız. Hiçbir tartışmaya gerek kalmayacak" şeklinde görüş belirtti.
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