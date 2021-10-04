https://tr.sputniknews.com/20211004/stefan-kuntz-turk-milli-takimi-icin-yuzde-100umu-verecegim-1049499569.html

Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. Kuntz, “Türk milli takımı için... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:32+0300

2021-10-04T13:32+0300

2021-10-04T13:39+0300

spor

stefan kuntz

sergen yalçın

şenol güneş

hamit altıntop

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A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) göreve getirdiği Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.‘95-96 sezonunda Beşiktaş forması giydim’TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un kendisini aradığında çok şaşırdığını dile getiren Kuntz, şunları kaydetti:‘Genç takım hocalarının beni görev için önerdiklerini biliyorum’Kuntz, Almanya Milli Takımı’nın başına geçme şansı konusunda ise şunları söyledi:‘Olumsuza dönen tablonun sebeplerini öğreneceğiz’Kuntz, şöyle devam etti:‘Şenol Hoca ile hiç görüşmedim, önyargısız ve kendi yolumdan yürümek istiyorum’Stefan Kuntz, Dünya Kupası grup elemelerinin bitmesine 4 maç kala göreve gelen ve ilk etapta bu periyottan başarıyla çıkmak istediklerini söyledi:‘Sergen Hoca ile ilgili yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok’Sergen Yalçın için yaptığı açıklama bazı çevrelerce yanlış anlaşılan Kuntz, kendisi ile yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini belirterek, şunları söyledi:Prim açıklaması: 'Pazarlığa kapalı'Kuntz'un yanıtından sonra konuşan Hamit Altıntop ise "Prim sisteminin hocayla hiç alakası olmayacak. Başkan ve yönetim kurulunun kararıyla bir prim sistemi olacak ama her şey çok şeffaf olacak ve pazarlığa açık olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin durumuna göre bir şey belirlenir, çok şeffaf olacak. Dünya Şampiyonası’na katılırsak bir karar vereceğiz takımımız giderse Katar'a katılırsak bir ödül olacaktır ama yeni Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamadan 10 maç için maç maç prim olacaktır. Bunu da sizinle açık ve net paylaşacağız. Hiçbir tartışmaya gerek kalmayacak" şeklinde görüş belirtti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

stefan kuntz, sergen yalçın, şenol güneş, hamit altıntop