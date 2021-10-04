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https://tr.sputniknews.com/20211004/sulama-kanalinda-curumus-erkek-cesedi-bulundu-1049491004.html
Sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu
Sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu
Adana'nın Çukurova ilçesinde yoldan geçen vatandaşlar, sulama kanalında erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T07:04+0300
2021-10-04T07:04+0300
2021-10-04T07:03+0300
türkiye
adana
ölüm
ihbar
ceset
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Çukurova'nın Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçen sulama kanalında çürümüş bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.Erkeğe ait olduğu belirlendiİhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ölen kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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adana, ölüm, ihbar, ceset
Sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu
Adana'nın Çukurova ilçesinde yoldan geçen vatandaşlar, sulama kanalında erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Çukurova'nın
Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçen sulama kanalında çürümüş bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Erkeğe ait olduğu belirlendi
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından ceset,
Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen kişinin
kimliğinin tespitine çalışıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.