https://tr.sputniknews.com/20211004/sulama-kanalinda-curumus-erkek-cesedi-bulundu-1049491004.html

Sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesinde yoldan geçen vatandaşlar, sulama kanalında erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T07:04+0300

2021-10-04T07:04+0300

2021-10-04T07:03+0300

türkiye

adana

ölüm

ihbar

ceset

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Çukurova'nın Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçen sulama kanalında çürümüş bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.Erkeğe ait olduğu belirlendiİhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ölen kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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adana, ölüm, ihbar, ceset