https://tr.sputniknews.com/20211004/sungu-belediye-baskaninin-yeni-makam-aracini-halka-hizmet-olarak-paylasmasi-tepki-topladi-1049517456.html

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı

Sungu Belediye Başkanı Gürtürk, aldığı lüks makam aracıyla fotoğraflarını paylaşarak ""Halka hizmet Hakka hizmettir" ifadelerini kullandı. Gürtürk, aldığı çok... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T21:34+0300

2021-10-04T21:34+0300

2021-10-04T21:34+0300

türkiye

muş

araç

makam

makam aracı

mehmet salih gürtürk

sungu

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Muş ilinin Merkez'e bağlı Sungu beldesinin Belediye Başkanı olan Mehmet Salih Gürtürk'ün yaptığı bir paylaşım büyük tepki çekti. Haberler.com'un aktardığına göre ihale ile 432 bin liraya aldığı lüks makam aracıyla birlikte fotoğraf çektiren Gürtürk, bu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayarak "Belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.Gürtürk, paylaşımda şunları söyledi:5 bin 500 nüfusa sahip bir belde olan Sungu'nun Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, sosyal medya kullanıcılarından aldığı çok sayıda tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı sildi.Gelen tepki mesajlarından birine yanıt da veren Gürtürk, bu durumun nasıl halka hizmet olduğunu soran kullanıcıya "Mevki ve makamların geçici olduğunu bilirseniz, araçların kamuya kalacağını varsayarak söyledim. Kalın sağlıcakla" yanıtını verdi.

türkiye

muş

sungu

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muş, araç, makam, makam aracı, mehmet salih gürtürk, sungu