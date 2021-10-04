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https://tr.sputniknews.com/20211004/sungu-belediye-baskaninin-yeni-makam-aracini-halka-hizmet-olarak-paylasmasi-tepki-topladi-1049517456.html
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı
Sungu Belediye Başkanı Gürtürk, aldığı lüks makam aracıyla fotoğraflarını paylaşarak ""Halka hizmet Hakka hizmettir" ifadelerini kullandı. Gürtürk, aldığı çok... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T21:34+0300
2021-10-04T21:34+0300
türkiye
muş
araç
makam
makam aracı
mehmet salih gürtürk
sungu
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Muş ilinin Merkez'e bağlı Sungu beldesinin Belediye Başkanı olan Mehmet Salih Gürtürk'ün yaptığı bir paylaşım büyük tepki çekti. Haberler.com'un aktardığına göre ihale ile 432 bin liraya aldığı lüks makam aracıyla birlikte fotoğraf çektiren Gürtürk, bu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayarak "Belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.Gürtürk, paylaşımda şunları söyledi:5 bin 500 nüfusa sahip bir belde olan Sungu'nun Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, sosyal medya kullanıcılarından aldığı çok sayıda tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı sildi.Gelen tepki mesajlarından birine yanıt da veren Gürtürk, bu durumun nasıl halka hizmet olduğunu soran kullanıcıya "Mevki ve makamların geçici olduğunu bilirseniz, araçların kamuya kalacağını varsayarak söyledim. Kalın sağlıcakla" yanıtını verdi.
türkiye
muş
sungu
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muş, araç, makam, makam aracı, mehmet salih gürtürk, sungu

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı

21:34 04.10.2021
© TwitterMehmet Salih Gürtürk
Mehmet Salih Gürtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Twitter
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Sungu Belediye Başkanı Gürtürk, aldığı lüks makam aracıyla fotoğraflarını paylaşarak ""Halka hizmet Hakka hizmettir" ifadelerini kullandı. Gürtürk, aldığı çok sayıda tepkinin ardından paylaşımını sildi.
Muş ilinin Merkez'e bağlı Sungu beldesinin Belediye Başkanı olan Mehmet Salih Gürtürk'ün yaptığı bir paylaşım büyük tepki çekti.
Haberler.com'un aktardığına göre ihale ile 432 bin liraya aldığı lüks makam aracıyla birlikte fotoğraf çektiren Gürtürk, bu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayarak "Belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
Gürtürk, paylaşımda şunları söyledi:
"Her şey güzel bir Sungu için araç filomuzu her geçen gün daha da genişletiyoruz, Yeni aldığımız makam aracını kıymetli Sungu halkına duyuruyoruz. Göreve başladığım günden beri halka hizmet Hakk'a hizmettir şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam."
5 bin 500 nüfusa sahip bir belde olan Sungu'nun Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, sosyal medya kullanıcılarından aldığı çok sayıda tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı sildi.
Gelen tepki mesajlarından birine yanıt da veren Gürtürk, bu durumun nasıl halka hizmet olduğunu soran kullanıcıya "Mevki ve makamların geçici olduğunu bilirseniz, araçların kamuya kalacağını varsayarak söyledim. Kalın sağlıcakla" yanıtını verdi.
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