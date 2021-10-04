https://tr.sputniknews.com/20211004/sunucu-ela-rumeysa-cebeciye-bebekte-kopek-saldirisi-1049501323.html

Sunucu Ela Rumeysa Cebeci'ye Bebek'te köpek saldırısı

Sunucu Ela Rumeysa Cebeci'ye Bebek'te köpek saldırısı

Sunucu Ela Rumeysa Cebeci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bebek'te sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T14:02+0300

2021-10-04T14:02+0300

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yaşam

saldırı

köpek

ela rumeysa cebeci

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Sosyal medya hesabı üzerinden haberi duyuran Ela Rumeysa Cebeci, “Bebek’te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti. 5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsununuzu alırım" dedi.'İstanbul vahim durumda'Söz konusu paylaşımının ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü sunucu, “Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız. Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı? Saldırgan ve kuduz olduğu o kadar belliydi ki hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım ama kaçsam da kurtulamadım. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz. Nazara inanıyorum ama nazar deyip geçilmemesi gereken bir konu bu. Ve sonrası taksicilerin biz karşının taksisiyiz diyerek beni almaması... İstanbul vahim durumda işin özü” ifadelerini kullandı.

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saldırı, köpek, ela rumeysa cebeci