https://tr.sputniknews.com/20211004/suriye-cumhurbaskani-esad-ile-urdun-kralindan-krizin-baslangicindan-bu-yana-ilk-telefon-gorusmesi-1049502421.html

Suriye Devlet Başkanı Esad ile Ürdün Kralı'ndan 2011'den bu yana ilk telefon görüşmesi

Suriye Devlet Başkanı Esad ile Ürdün Kralı'ndan 2011'den bu yana ilk telefon görüşmesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, 2011'de krizin başlamasından bu yana ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T14:46+0300

2021-10-04T14:46+0300

2021-10-04T14:49+0300

dünya

suriye

beşar esad

ürdün

kral 2. abdullah

telefon görüşmesi

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Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral 2. Abdullah ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, pazar günü 2011 yılından bu yana ilk telefon görüşmesini yaptı.Açıklamada, "İki kardeş ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldılar" ifadelerine yer verildi.Öte yandan açıklamada, Kral Abdullah'ın Esad'a, ülkesinin kuzey komşusunun toprak bütünlüğünü, istikrar ve egemenliğini muhafaza çabalarını desteklediğini söylediği vurgulandı.Şam'ın açıklamasında ise görüşmede, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkileri ve ortak işbirliğini güçlendirmenin görüşüldüğü belirtildi.Ürdün yönetimi, 2011 yılında Suriye'ye yönelik müdahaleci politikalar güden ülkeler arasında yer almıştı.Suriye'nin güneyindeki silahlı gruplara desteğini sunan Amman yönetimi, çeşitli Batı ve Arap ülkelerinin, bu gruplara silah tedariki yaptığı bir kanal haline gelmişti.

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suriye, beşar esad, ürdün, kral 2. abdullah, telefon görüşmesi