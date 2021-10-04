Taliban: Kabil'de bir IŞİD hücresini yok ettik

İslam Emirliği özel hareket timlerinin geçen gece Kabil’in 17. Bölgesi’nde operasyon düzenlediklerini anlatan Mücahid, “Operasyon sonucu, IŞİD’in sığınağı tamamen yıkıldı, içinde bulunan tüm IŞİD üyeleri yok edildi” ifadesini kullandı.Daha önce görgü tanıkları, 17. Bölge’de hafif ve ağır silahtan açılan ateş sesi duyulduğunu bildirmişlerdi.
Afganistan geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Zabiullah Mücahid, başkent Kabil’de düzenlenen özel operasyonla bir IŞİD hücresini yok ettiklerini belirtti.
İslam Emirliği özel hareket timlerinin geçen gece Kabil’in 17. Bölgesi’nde operasyon düzenlediklerini anlatan Mücahid, “Operasyon sonucu, IŞİD’in sığınağı tamamen yıkıldı, içinde bulunan tüm IŞİD üyeleri yok edildi” ifadesini kullandı.
Daha önce görgü tanıkları, 17. Bölge’de hafif ve ağır silahtan açılan ateş sesi duyulduğunu bildirmişlerdi.