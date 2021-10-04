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Tanju Özcan: Halkın yüzde 85'i 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor
Tanju Özcan: Halkın yüzde 85'i 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "geçici sığınmacılar" ile ilgili söylediklerinin, bütün Türkiye'de nasıl yankı bulduğunu milletvekillerinin gittikleri... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T19:33+0300
2021-10-04T19:33+0300
politika
bolu
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Özcan, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın Abant'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder." dedi.Özcan, düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin hafta sonu Abant'ta kampa girdiğini hatırlattı.Toplantıda, milletvekillerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yasama faaliyetlerini değerlendirdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:"Eksiklerini, doğru yaptıklarını değerlendiriyorlar. 27. dönem milletvekili olmam hasebiyle nezaket gösterip toplantıya bizi de davet ediyorlar. Çok şükür CHP orada kamp yapmaya başladıktan sonra FETÖ'cüler oradan elini ayağını çekti. Bu beni Bolu Belediye Başkanı olarak ziyadesiyle mutlu ediyor. Artık Abant, çok şükür ki FETÖ'cülerin yaptığı toplantılarla anılmıyor. Heyecanla izlediğim bir toplantı oldu. İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder. Artık bir gelenek de oluştu. AK Parti Kızılcahamam'da, MHP Afyon'da yapıyor toplantılarını."Özcan, "geçici sığınmacılar" ile ilgili söylediklerinin, bütün Türkiye'de nasıl yankı bulduğunu milletvekillerinin gittikleri illerdeki tespitlerinde söylediğini belirterek, "Net olarak anketlere de yansıyor. Halkın yüzde 85'i, 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor" ifadesini kullandı.Katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına ilişkin özür dilediğini de anımsatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın çağrısı üzerine, parti yetkilileri beni Disiplin Kuruluna verdi. Bunu şaşkınlıkla izliyorum. Ben bu partide ne açıklamalar yaptım, beni kimse disipline vermedi milletvekiliyken, il başkanıyken. Disiplin Kurulu her kararı verebilir. Uyarı cezası verebilir, ihraç kararı verebilir. O bizim mahkememizdir. Verilecek karara saygı duyacağım ama savunmamı da gidip yapacağım. Tecrübeli bir siyasetçi olarak girmemem gereken bir konuda açıklama yaptım. Bundan dolayı ne kadar yanlış yaptığımı görüp derhal özür diledim."
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bolu, tanju özcan

Tanju Özcan: Halkın yüzde 85'i 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor

19:33 04.10.2021
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "geçici sığınmacılar" ile ilgili söylediklerinin, bütün Türkiye'de nasıl yankı bulduğunu milletvekillerinin gittikleri illerdeki tespitlerinde söylediğini belirterek, "Net olarak anketlere de yansıyor. Halkın yüzde 85'i, 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor" dedi.
Özcan, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın Abant'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder." dedi.
Özcan, düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin hafta sonu Abant'ta kampa girdiğini hatırlattı.
Toplantıda, milletvekillerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yasama faaliyetlerini değerlendirdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:
"Eksiklerini, doğru yaptıklarını değerlendiriyorlar. 27. dönem milletvekili olmam hasebiyle nezaket gösterip toplantıya bizi de davet ediyorlar. Çok şükür CHP orada kamp yapmaya başladıktan sonra FETÖ'cüler oradan elini ayağını çekti. Bu beni Bolu Belediye Başkanı olarak ziyadesiyle mutlu ediyor. Artık Abant, çok şükür ki FETÖ'cülerin yaptığı toplantılarla anılmıyor. Heyecanla izlediğim bir toplantı oldu. İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder. Artık bir gelenek de oluştu. AK Parti Kızılcahamam'da, MHP Afyon'da yapıyor toplantılarını."
Özcan, "geçici sığınmacılar" ile ilgili söylediklerinin, bütün Türkiye'de nasıl yankı bulduğunu milletvekillerinin gittikleri illerdeki tespitlerinde söylediğini belirterek, "Net olarak anketlere de yansıyor. Halkın yüzde 85'i, 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor" ifadesini kullandı.
Katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına ilişkin özür dilediğini de anımsatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın çağrısı üzerine, parti yetkilileri beni Disiplin Kuruluna verdi. Bunu şaşkınlıkla izliyorum. Ben bu partide ne açıklamalar yaptım, beni kimse disipline vermedi milletvekiliyken, il başkanıyken. Disiplin Kurulu her kararı verebilir. Uyarı cezası verebilir, ihraç kararı verebilir. O bizim mahkememizdir. Verilecek karara saygı duyacağım ama savunmamı da gidip yapacağım. Tecrübeli bir siyasetçi olarak girmemem gereken bir konuda açıklama yaptım. Bundan dolayı ne kadar yanlış yaptığımı görüp derhal özür diledim."
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