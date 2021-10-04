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https://tr.sputniknews.com/20211004/tayvan-cini-en-buyuk-hava-sahasi-ihlaliyle-sucladi-washington-pekin-arasinda-soz-duellosu-cikti-1049512188.html
Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı
Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı
ABD destekli Tayvan, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası yakınında uçan 52 Çin savaş uçağının 'hava savunma sahasını... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:37+0300
2021-10-04T18:37+0300
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ABD'nin Çin'e karşı Britanya, Avustralya, Hindistan ve Japonya'yı da sahaya sürdüğü Güney Çin Denizi cephesi, Tayvan'dan gelen bir açıklamayla fokurdamaya başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu. Açıklamaya göre 'Çin'in bugüne değinki en büyük hava ihlalinde 34 J-16 ve 12 nükleer kapasiteli H-6'nın da dahil olduğu Çin savaş uçakları, Pratas Adası yakınındaki bölgede uçtu'. Bunun üzerine Çin'i uyarmak için Tayvan savaş uçakları havalandı ve hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Haberlere göre, bu, Tayvan'ın kayıt tutmaya başladığı Eylül 2020'den beri bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı 'ihlal' oldu.Bir yıldan uzun süredir Tayvan Adası yakınında, özellikle de ilan ettiği hava savunma bölgesinin güneybatısında yer alan Tayvan kontrolündeki Pratas civarında Çin hava kuvvetlerinin tekrarlanan misyonlarından yakınan Tayvan hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim'den beri bu misyonların aşırı arttığından, 4 gün içinde hava savunma sahasını ihlal eden Çin uçaklarının sayısının 150'yi bulduğundan şikayetçi.Pratas, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alıyor. Pekin yönetimi, tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Tayvan’ın Tek Çin ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engelliyor. Buna karşı ABD, Tayvan'ı sürekli silahlandırıyor. Bugün Reuters'e konuşan Tayvan merkezli bir güvenlik kaynağı, Çin savaş uçaklarının muhtemelen ABD'nin uçak gemisi liderliğindeki filolarına saldırı simülasyonu yaptığını ve bu tatbikatları son birkaç ay içinde defalarca gerçekleştirdiğini söyledi.Dün Çin'e 'Tayvan yakınlarındaki provokatif askeri faaliyetlerini kesmesi' çağrısı yapan ABD'den bugün de Çin'in Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin 'bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve yanlış hesap riskini artırdığı' açıklaması geldi. Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasında "Tayvan'a olan kaya gibi sağlam bağlılığımız, Tayvan Boğazı ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor" denildi. Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD, bağımsız Tayvan yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeyi kesmeli" açıklaması yaptı. Pekin'in 'bağımsız komplolarını çökertmek için gerekli tüm adımları atacağı' uyarısında bulunan Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying 'Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik kararlılığı ve iradesinin sarsılmaz olduğunu' belirtti.
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abd, çin, tayvan

Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı

18:37 04.10.2021
© REUTERS / DADO RUVICÇin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu
Çin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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ABD destekli Tayvan, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası yakınında uçan 52 Çin savaş uçağının 'hava savunma sahasını ihlal ettiği' açıklamasıyla yeni bir gerilim başlattı.
ABD'nin Çin'e karşı Britanya, Avustralya, Hindistan ve Japonya'yı da sahaya sürdüğü Güney Çin Denizi cephesi, Tayvan'dan gelen bir açıklamayla fokurdamaya başladı.
Tayvan Savunma Bakanlığı, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu. Açıklamaya göre 'Çin'in bugüne değinki en büyük hava ihlalinde 34 J-16 ve 12 nükleer kapasiteli H-6'nın da dahil olduğu Çin savaş uçakları, Pratas Adası yakınındaki bölgede uçtu'. Bunun üzerine Çin'i uyarmak için Tayvan savaş uçakları havalandı ve hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Haberlere göre, bu, Tayvan'ın kayıt tutmaya başladığı Eylül 2020'den beri bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı 'ihlal' oldu.
Bir yıldan uzun süredir Tayvan Adası yakınında, özellikle de ilan ettiği hava savunma bölgesinin güneybatısında yer alan Tayvan kontrolündeki Pratas civarında Çin hava kuvvetlerinin tekrarlanan misyonlarından yakınan Tayvan hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim'den beri bu misyonların aşırı arttığından, 4 gün içinde hava savunma sahasını ihlal eden Çin uçaklarının sayısının 150'yi bulduğundan şikayetçi.
Pratas, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alıyor. Pekin yönetimi, tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Tayvan’ın Tek Çin ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engelliyor. Buna karşı ABD, Tayvan'ı sürekli silahlandırıyor.
Bugün Reuters'e konuşan Tayvan merkezli bir güvenlik kaynağı, Çin savaş uçaklarının muhtemelen ABD'nin uçak gemisi liderliğindeki filolarına saldırı simülasyonu yaptığını ve bu tatbikatları son birkaç ay içinde defalarca gerçekleştirdiğini söyledi.
Dün Çin'e 'Tayvan yakınlarındaki provokatif askeri faaliyetlerini kesmesi' çağrısı yapan ABD'den bugün de Çin'in Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin 'bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve yanlış hesap riskini artırdığı' açıklaması geldi. Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasında "Tayvan'a olan kaya gibi sağlam bağlılığımız, Tayvan Boğazı ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor" denildi.
Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD, bağımsız Tayvan yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeyi kesmeli" açıklaması yaptı. Pekin'in 'bağımsız komplolarını çökertmek için gerekli tüm adımları atacağı' uyarısında bulunan Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying 'Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik kararlılığı ve iradesinin sarsılmaz olduğunu' belirtti.
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