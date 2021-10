https://tr.sputniknews.com/20211004/tedarik-krizindeki-britanyada-askerler-benzin-dagitimina-basladi-1049507053.html

Tedarik krizindeki Britanya'da askerler benzin dağıtımına başladı

Tedarik krizindeki Britanya'da askerler benzin dağıtımına başladı

AB'den çıkış (Brexit) nedeniyle ağır vasıta sürücüsü açığı ve bu yüzden tedarik krizi yaşayan Britanya'da devreye ordu girdi. Askerler ülke çapında benzin... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

Britanya kara ve hava kuvvetlerinden yaklaşık 200 asker, kamyon sürücüsü açığı yüzünden tedarik krizinden çeken benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı. Ülkede benzin kıtlığı en çok başkent Londra ve Güney Doğu İngiltere'yi vurmuş durumda. Panik satın alma furyasının yaşandığı Britanya'da bazı benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluşması ve kavgalar eşliğinde kaotik sahnelerin yaşanmasının ardından, orduyu daha erken göreve çağırmadığı için eleştiri okları hükümete yöneldi.Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), pazar günü yaptığı açıklamada, tedarik krizinin İskoçya, Galler, Kuzey ve Orta bölgelerde neredeyse sona erdiğini, ama Londra ve Güney Doğu İngiltere'de benzin istasyonlarının yüzde 22'sinin depolarının boş olduğunu, buralarda durumun normale dönmesinin 7-10 gün alabileceğini duyurdu.Bugün kamuflaj üniformalı askeri personel, bazı benzin istasyonlarının depolarını doldururken görüntülendi. Muhazafakar Partili Başbakan Boris Johson (BoJo), krizin iki sebebinden Brexit'i ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek için elinden geleni yapmış ve Kovid pandemisini başta önemsememişti. Sonunda hükümet orduyu göreve çağırmak zorunda kalırken, Maliye Bakanı Rishi Sunak "Ekstra önlem olarak ekstra sürücüleri devreye soktuk. Durum her gün daha düzeliyor. Talep normale döndükçe işlerin kendiliğinden çözülmesini bekliyoruz" dedi. Ancak Reuters muhabirleri, Londra ve güney İngiltere'de en az iki düzine benzin istasyonunun hala kapalı olduğunu, açık olan benzin istasyonlarının önünde de hala kuyruklar oluştuğunu aktardı.Akaryakıt krizinin Brexit'le ilgisi olduğunu ısrarla reddeden BoJo'nun bakanları, diğer Avrupalı komşularda benzin istasyonlarında kuyruklar yaşanmamasına rağmen, kamyon şoförü açığının küresel bir sorun olduğu iddiasında. Nitekim Sunak da "Ağır vasıta sürücüsü açığı, Britanya'ya özgü değil, Avrupa çapında ve ötesinde bir sorun. İnsanların, fark yaratabileceğimiz her noktada bu zorlukların bazılarını hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilmelerini isterim" diye konuştu.Tedarik krizi, benzin kıtlığından ibaret değil. Et, süt ve ilaca dek her temel ihtiyaç maddesinin tedarik zincirleri, Brexit ve Kovid pandemisinin körüklediği işgücü açığı nedeniyle çökme noktasına geldi. Çiftçiler, kasap ve mezbaha işçisi açığının, çiftliklerde bekleyen 100 binden fazla domuzun itlafına yol açabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

