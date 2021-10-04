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Tiflis: Saakaşvili cezasını Gürcistan'da çekecek
Tiflis: Saakaşvili cezasını Gürcistan'da çekecek
Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Teya Tsulukiani, eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin cezasını ülkesinde çekeceğini ve... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:51+0300
2021-10-04T16:51+0300
gürcistan
mihail saakaşvili
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Kabine toplantısının ardından basına açıklama yapan Tsulukiani, seçimlerden önce ülkesine döndükten sonra gözaltına alınan Saakaşvili'nin durumuna bakışlarını anlattı. Tsulukiani, Gürcü mahkemesinin verdiği hapis cezasını Ukrayna'da çekmesi için Saakaşvili'yi Kiev'e iade etmeyi istemediklerini ve bunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirtti. Tsulukiani, Saakaşvili'nin cezasını Gürcistan'daki bir cezaevinde çekeceğini vurguladı. Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili de, Saakaşvili'nin ancak tüm cezasını çektikten sonra Ukrayna'ya dönebileceğini, ceza süresi dolduktan sonra istediği yere gidebileceğini vurgulamıştı. 8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıklanmıştı. Garibaşvili, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirmişti. Seçimleri iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi kazandı Bu arada iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, oyların yüzde 100'ü sayıldıktan sonra resmen seçimleri önde tamamladı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, Gürcü Rüyası Partisi'nin yüzde 46.69, Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket'in oyların yüzde 30.7'sini aldığını belirtti. Eski Başbakan Georgiy Gahariya'nın partisi Gürcistan İçin Partisi ise yüzde 7.8 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan muhalefeti, bu seçimleri halkın iktidar partisine olan güveninin göstergesi olacak bir referandum olarak değerlendiriyordu. Muhalefet temsilcileri, Gürcü Rüyası Partisi'nin oy oranının yüzde 43'ün altında kalması halinde erken seçim talebinde bulunacaklarını açıklamıştı.
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gürcistan, mihail saakaşvili

Tiflis: Saakaşvili cezasını Gürcistan'da çekecek

16:51 04.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Sputnik
/
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Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Teya Tsulukiani, eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin cezasını ülkesinde çekeceğini ve Tiflis'in onu Kiev'e iade etmeyi planlamadığını söyledi.
Kabine toplantısının ardından basına açıklama yapan Tsulukiani, seçimlerden önce ülkesine döndükten sonra gözaltına alınan Saakaşvili'nin durumuna bakışlarını anlattı. Tsulukiani, Gürcü mahkemesinin verdiği hapis cezasını Ukrayna'da çekmesi için Saakaşvili'yi Kiev'e iade etmeyi istemediklerini ve bunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirtti. Tsulukiani, Saakaşvili'nin cezasını Gürcistan'daki bir cezaevinde çekeceğini vurguladı.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili de, Saakaşvili'nin ancak tüm cezasını çektikten sonra Ukrayna'ya dönebileceğini, ceza süresi dolduktan sonra istediği yere gidebileceğini vurgulamıştı. 8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıklanmıştı. Garibaşvili, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirmişti.
Seçimleri iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi kazandı Bu arada iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, oyların yüzde 100'ü sayıldıktan sonra resmen seçimleri önde tamamladı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, Gürcü Rüyası Partisi'nin yüzde 46.69, Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket'in oyların yüzde 30.7'sini aldığını belirtti. Eski Başbakan Georgiy Gahariya'nın partisi Gürcistan İçin Partisi ise yüzde 7.8 oy ile üçüncü sırada yer aldı.
Gürcistan muhalefeti, bu seçimleri halkın iktidar partisine olan güveninin göstergesi olacak bir referandum olarak değerlendiriyordu. Muhalefet temsilcileri, Gürcü Rüyası Partisi'nin oy oranının yüzde 43'ün altında kalması halinde erken seçim talebinde bulunacaklarını açıklamıştı.
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