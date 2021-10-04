https://tr.sputniknews.com/20211004/trakyada-istanbulun-suyunu-karsilayan-barajlar-kurudu-1049495814.html

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere Barajı'nın doluluk... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T11:28+0300

2021-10-04T11:28+0300

2021-10-04T11:28+0300

yaşam

istanbul

baraj

baraj gölü

susuzluk

iski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044463479_0:2:960:542_1920x0_80_0_0_1662760c48b7259b7974d69f7ed54b9b.jpg

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72.53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8.02'ye, 71.41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3.19'a düştü.Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı. Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise 22.34 olarak ölçüldü.İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50.51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda azalma olduğunu söyledi.Yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor" dedi.Ağustos ayı içerisinde Trakya bölgesinde yağışlarda diğer aylara göre daha çok azalma olduğunu belirten Tecer, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla barajların dolacağını belirtti.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, baraj, baraj gölü, susuzluk, iski