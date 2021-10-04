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Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu
İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere Barajı'nın doluluk... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T11:28+0300
2021-10-04T11:28+0300
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Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72.53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8.02'ye, 71.41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3.19'a düştü.Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı. Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise 22.34 olarak ölçüldü.İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50.51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda azalma olduğunu söyledi.Yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor" dedi.Ağustos ayı içerisinde Trakya bölgesinde yağışlarda diğer aylara göre daha çok azalma olduğunu belirten Tecer, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla barajların dolacağını belirtti.
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istanbul, baraj, baraj gölü, susuzluk, iski

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

11:28 04.10.2021
© İHAİstanbul-baraj-doluluk oranı
İstanbul-baraj-doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA
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İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8.02'ye, Pabuçdere'ninki ise yüzde 3.19'a düştü.
Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72.53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8.02'ye, 71.41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3.19'a düştü.
Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı. Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise 22.34 olarak ölçüldü.
İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50.51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda azalma olduğunu söyledi.
Yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor" dedi.
Ağustos ayı içerisinde Trakya bölgesinde yağışlarda diğer aylara göre daha çok azalma olduğunu belirten Tecer, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla barajların dolacağını belirtti.
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