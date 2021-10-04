https://tr.sputniknews.com/20211004/turkiye-azerbaycan-ve-gurcistanin-ortak-tatbikati-sonsuzluk-2021-basladi-1049503415.html

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak tatbikatı Sonsuzluk-2021 başladı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak tatbikatı Sonsuzluk-2021 başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk, Azeri ve Gürcü ordularının Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Eternity-2021 (Sonsuzluk-2021) tatbikatına başladığını duyurdu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T15:10+0300

2021-10-04T15:10+0300

2021-10-04T15:11+0300

savunma

ortak tatbikat

azerbaycan

gürcistan

savunma bakanlığı

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Bakanlığın açıklamasında "Tiflis'te Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin katılımıyla bilgisayar destekli Sonsuzluk-2021 tatbikatına başlandı" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, kuramsal ve uygulamalı bölümlerden oluşan tatbikat sırasında üç ülke askerlerinin ve ilgili resmi kurumların temsilcilerinin bölgesel ekonomik projelerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirdiğini vurguladı.Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 9 Ekim'de sona erecek Sonsuzluk-2021 tatbikatının amacı, katılımcı ülkeler arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmek.

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ortak tatbikat, azerbaycan, gürcistan, savunma bakanlığı