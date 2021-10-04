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https://tr.sputniknews.com/20211004/turkiye-norvec-maci-biletleri-satisa-sunuldu-1049507572.html
Türkiye-Norveç maçı biletleri satışa sunuldu
Türkiye-Norveç maçı biletleri satışa sunuldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:38+0300
2021-10-04T16:38+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
norveç
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, 'www.passo.com.tr', Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.A Milli Takım ile Norveç arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
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türkiye futbol federasyonu (tff), norveç, maç

Türkiye-Norveç maçı biletleri satışa sunuldu

16:38 04.10.2021
© AAA Milli Futbol Takımı oyuncuları
A Milli Futbol Takımı oyuncuları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, 'www.passo.com.tr', Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.
Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.
Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.
A Milli Takım ile Norveç arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
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