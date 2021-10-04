https://tr.sputniknews.com/20211004/turkiye-norvec-maci-biletleri-satisa-sunuldu-1049507572.html

Türkiye-Norveç maçı biletleri satışa sunuldu

Türkiye-Norveç maçı biletleri satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:38+0300

2021-10-04T16:38+0300

2021-10-04T16:38+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

norveç

maç

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, 'www.passo.com.tr', Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.A Milli Takım ile Norveç arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

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türkiye futbol federasyonu (tff), norveç, maç