Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.Milli Takım hazırlıklara başladıTFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.Ay-yıldızlılar, ilk 15 dakikası basına açık tutulan günün ikinci idmanını da iki grup halinde yaptı. Kulüp takımlarıyla oynadıkları maçlarda aldıkları süreler göz önünde bulundurularak ikiye ayrılan futbolcuların ilk grubu Stefan Kuntz ile yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte nezaretinde saha çalışması yaparken, diğer grup ise Busenkell eşliğinde salonda çalıştı. Kaleciler ise antrenör Michael Rechner gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.
Milli Takım hazırlıklara başladı
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.
Ay-yıldızlılar, ilk 15 dakikası basına açık tutulan günün ikinci idmanını da iki grup halinde yaptı. Kulüp takımlarıyla oynadıkları maçlarda aldıkları süreler göz önünde bulundurularak ikiye ayrılan futbolcuların ilk grubu Stefan Kuntz ile yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte nezaretinde saha çalışması yaparken, diğer grup ise Busenkell eşliğinde salonda çalıştı. Kaleciler ise antrenör Michael Rechner gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi.