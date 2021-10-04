https://tr.sputniknews.com/20211004/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-sigaraya-zam-geldi-1049492915.html

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Sigaraya zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Sigaraya zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sigara zammı 4 Ekim'den itibaren geçerli... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T09:47+0300

2021-10-04T09:47+0300

2021-10-04T09:47+0300

yaşam

sigara

enflasyon

zam

fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048625028_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e0f085f5f228d23b692e7908292ef8be.jpg

Sigara fiyatlarına zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.Zamlı sigara fiyatlarıSon zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sigara, enflasyon, zam, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fahiş fiyat