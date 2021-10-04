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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Sigaraya zam geldi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Sigaraya zam geldi
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sigara zammı 4 Ekim'den itibaren geçerli... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T09:47+0300
2021-10-04T09:47+0300
yaşam
sigara
enflasyon
zam
fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
fahiş fiyat
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Sigara fiyatlarına zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.Zamlı sigara fiyatlarıSon zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.
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sigara, enflasyon, zam, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fahiş fiyat

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Sigaraya zam geldi

09:47 04.10.2021
© AASigara paketi
Sigara paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sigara zammı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Sigara fiyatlarına zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.
Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Zamlı sigara fiyatları

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.
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