https://tr.sputniknews.com/20211004/turkiye-uzay-ajansi-birinci-hedefimiz-aya-ulasmak-1049504312.html

Türkiye Uzay Ajansı: Birinci hedefimiz Ay'a ulaşmak

Türkiye Uzay Ajansı: Birinci hedefimiz Ay'a ulaşmak

Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Küçük, "Bu sene şubat ayında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizzat kendisi Milli Uzay Programı'nın tanıtımını... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T15:28+0300

2021-10-04T15:28+0300

2021-10-04T15:31+0300

yaşam

türkiye uzay ajansı

türksat 6a

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Eğitim Bilimleri Okulları'nca 4-10 Ekim Uzay Haftası kapsamında çevrim içi ‘1. Online Uzay Sempozyumu’ düzenlendi.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, sempozyumda Türkiye'nin uzay çalışmaları alanında neler yaptığını anlattı.Türkiye'nin yapmış olduğu uzayla ilgili faaliyetler, uydu üretimi veya uydu gönderme açısından askeri ve sivil olarak düşünüldüğünde TUA olarak sivil tarafta olduklarını kaydeden Küçük, Birleşmiş Milletler'in (BM) uzayın barışçıl kullanımıyla ilgili vermiş olduğu kararlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürme amacında olduklarını söyledi.‘4 metrelik ayna çapına sahip teleskopumuz olacak, neredeyse Avrupa'nın en büyüğü'Gözlemevlerinde optik bölgede gözlemler yapıldığını anlatan Küçük, şunları kaydetti:Türkiye'de uzay çalışmalarının genelde üniversitelere bağlı olarak çalıştığını belirten Küçük, 1868 yılında Kandilli Rasathanesi'nin kurulduğunu daha sonra ise sırasıyla 1935'te İstanbul Üniversitesi Gözlemevi, 1963'te Ankara Üniversitesi Gözlemevi, 1965'te Ege Üniversitesi Gözlemevi, 1991'de Çukurova Üniversitesi UZAYMER, 1997'de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 2002'de ÇOMÜ Ulupınar Astrofizik Gözlemevi, 2009'da Erciyes Üniversitesi Gözlemevi, 2012'de İnönü Üniversitesi Gözlemevi, 2015'te Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi, 2019'da Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi kurulduğu bilgisini verdi.‘Ay yörüngesine ulaşacak araçla ilgili test çalışmaları yapılıyor’Prof. Dr. İbrahim Küçük, güncel uzay çalışmaları ve bu alandaki hedeflerle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:‘TÜRKSAT 6A'da 16 yıllık yakıt bulunacak’TÜRKSAT 6A projesinin yöneticiliğini yapan TÜBİTAK UZAY'dan Dr. Cevher Levent Ertürk ise milli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A hakkında bilgi verdi.TÜRKSAT 6A uydu projesinin 2014 yılı sonunda başladığını hatırlatan Küçük, şunları söyledi:

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türkiye uzay ajansı, türksat 6a