https://tr.sputniknews.com/20211004/twitter-taliban-sozcusu-zabiuallah-mucahidin-hesabini-askiya-aldi-1049495071.html

Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabını askıya aldı

Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün sözcüsü Zabiullah Mücahid'in hesabını askıya aldı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T10:54+0300

2021-10-04T10:54+0300

2021-10-04T10:57+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

zabiullah mücahid

askıya alma

twitter

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Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın uzun zamandır sözcülüğünü yapan Zabiullah Mücahid'in Twitter hesabı askıya alındı.Hamle, dün başkent Kabil'de Mücahid'in annesinin cenaze törenine IŞİD-Horasan örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından geldi.Twitter'dan yapılan açıklamada, kararın, olayın ardından Mücahid'in hesabından yaşanan 'bir dizi olağan dışı hareketlilikten' kaynaklandığı belirtildi.Bununla birlikte sözcünün Peştuca ve Darice dillerinde paylaşım yaptığı hesaplarına erişilemezken, İngilizce hesabı halihazırda aktif görünüyor.Sosyal medya devinin bu adımına Afganlardan farklı tepkiler geldi. Taliban mensupları ya da sempatizanları, bunu 'ifade özgürlüğüne indirilmiş bir tokat' olarak nitelendirdi.Taliban karşıtı bir kullanıcı ise, "Günler önce Afgan kuvvetlerine ve sivillere yönelik hedefli terör saldırılarının sorumluluğunu üstlenen Zabihullah Mücahid, şimdi kendisine ve adamlarına yönelik terör saldırılarını kınıyor. Ne ekersen onu biçersin" ifadelerini kullandı.Gelişmeye ilişkin Taliban ya da örgütün kurduğu geçici hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.Mücahid, örgütün resmi sözcüsü olmasının yanında Taliban'ın geçen ay duyurduğu 'geçici hükümette' Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.Kabil'deki saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiştiDün Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinde, Zabiullah Mücahid'in annesinin cenaze töreninde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı.Taliban hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hosti ise, saldırıyla ilgili olarak 3 kişinin yakalandığını duyurmuştu.Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da sorumlunun IŞİD-Horasan örgütü olduğu tahmin ediliyor.

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taliban, zabiullah mücahid, askıya alma, twitter