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Uğur Şahin: Mutasyonlar için aşının gelecek yıl değişmesi gerekebilir
Uğur Şahin: Mutasyonlar için aşının gelecek yıl değişmesi gerekebilir
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Kovid-19'un mutasyona uğramayı sürdüreceğini, yeni ortaya çıkabilecek bir mutasyona karşı mevcut aşıların etkili... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T11:22+0300
2021-10-04T11:22+0300
koronavirüs
mutasyon
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
uğur şahin
varyant
delta varyantı
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün mutasyona uğraması nedeniyle önümüzdeki yılın ortalarında farklı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç duyulabileceği mesajını verdi.'Önümüzdeki yılın ortalarına gelindiğinde durum farklı olabilir'Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamada, zaman içinde insan vücudunun bağışıklık savunmasından kaçabilecek mutasyonların çıkabileceğini söyleyen Şahin, "Bu yıl farklı bir aşıya hiç ihtiyaç yoktu. Fakat önümüzdeki yılın ortalarına gelindiğinde durum farklı olabilir" ifadelerini kullandı.Şahin, başta Delta olmak üzere halihazırda var olan varyantların daha bulaşıcı olduklarını, ancak şu anki aşıların etkisini azaltacak kadar farklı olmadıklarını kaydederek, takviye dozların varyantlar karşısında işe yaradığı bilgisini paylaştı.'Bu sürekli bir evrim ve o evrim daha yeni başladı'Kovid-19'un eninde sonunda aşıyı etkisiz kılacak şekilde mutasyona uğrayabileceğini, bu durumun ise yeni varyantlara karşı özel olarak aşı geliştirilmesini zorunlu kılacağını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Bağışlıklık sisteminin, bir sonraki nesil virüsle mevcut virüse kıyasla daha kolay başa çıkacağını varsaymak için bir sebebimiz yok. Bu sürekli bir evrim ve o evrim daha yeni başladı."
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mutasyon, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, uğur şahin, varyant, delta varyantı

Uğur Şahin: Mutasyonlar için aşının gelecek yıl değişmesi gerekebilir

11:22 04.10.2021
© DHAProf. Dr. Uğur Şahin
Prof. Dr. Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
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BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Kovid-19'un mutasyona uğramayı sürdüreceğini, yeni ortaya çıkabilecek bir mutasyona karşı mevcut aşıların etkili olmayabileceğini öne sürdü.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün mutasyona uğraması nedeniyle önümüzdeki yılın ortalarında farklı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç duyulabileceği mesajını verdi.

'Önümüzdeki yılın ortalarına gelindiğinde durum farklı olabilir'

Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamada, zaman içinde insan vücudunun bağışıklık savunmasından kaçabilecek mutasyonların çıkabileceğini söyleyen Şahin, "Bu yıl farklı bir aşıya hiç ihtiyaç yoktu. Fakat önümüzdeki yılın ortalarına gelindiğinde durum farklı olabilir" ifadelerini kullandı.
Şahin, başta Delta olmak üzere halihazırda var olan varyantların daha bulaşıcı olduklarını, ancak şu anki aşıların etkisini azaltacak kadar farklı olmadıklarını kaydederek, takviye dozların varyantlar karşısında işe yaradığı bilgisini paylaştı.

'Bu sürekli bir evrim ve o evrim daha yeni başladı'

Kovid-19'un eninde sonunda aşıyı etkisiz kılacak şekilde mutasyona uğrayabileceğini, bu durumun ise yeni varyantlara karşı özel olarak aşı geliştirilmesini zorunlu kılacağını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Bağışlıklık sisteminin, bir sonraki nesil virüsle mevcut virüse kıyasla daha kolay başa çıkacağını varsaymak için bir sebebimiz yok. Bu sürekli bir evrim ve o evrim daha yeni başladı."
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