https://tr.sputniknews.com/20211004/uzmanlar-yanitliyor-ikinci-el-otomotivde-beklenen-canlanma-neden-olmadi-1049498873.html

Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?

Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolarda yaşanan artışın, ikinci el pazarına olumsuz yansıdığını dile... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:10+0300

2021-10-04T13:10+0300

2021-10-04T13:16+0300

ekonomi

otomobil

ekonomi

satış

ikinci el

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Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamaların kalkması ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi otomobil sahibi olmayanları harekete geçirmiş, çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yönelmişti.Dolardaki artışın etkisiSatışların henüz geçen yılın çok altında olmasına rağmen talepteki hareketlilik ikinci el sektörüne umut vermişti. MB’nin faiz indirimine gitmesinin ardından dolarda yaşanan artış, ikinci el pazarına olumsuz yansıdı.'Ekonomideki belirsizlikler satışı frenliyor'Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, eylül ayındaki talep artışının satışa dönüşemediğini ifade ederek “Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor” dedi.Kasımda hareketlilik bekleniyorİkinci el piyasasında kasım ayından itibaren hareketlilik beklediklerini ifade eden Açıkgöz, "Otomist Otomotiv A.Ş., Bosch Car Service Yetkili Servisi, Pilot Garage Yekili Oto Ekspertizi ve 2. el alım-satım alanlarında hizmet vermek üzere bu yıl pazara girdi. Şirketin iki ortağından biri olan Savaş Açıkgöz’ün Volvo ve Borusan Otomotiv gibi firmalarda uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunuyor. İlk ofis İstanbul’un finans merkezlerinden biri olan Batı Ataşehir’de kuruldu. Otomist Otomotiv, ikinci el pazarında müşterilerine farklı hizmetleri bir arada sunarak fark yaratmayı hedefliyor. Açıkgöz, “Otomist Otomotiv ile iletişime geçtiğiniz andan, otomobilinizi teslim alacağınız ana kadar, müşteri memnuniyetine odaklanan uzman kadromuzla kaliteli servis deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

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otomobil, ekonomi, satış, ikinci el