Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211004/uzmanlar-yanitliyor-ikinci-el-otomotivde-beklenen-canlanma-neden-olmadi-1049498873.html
Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?
Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?
Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolarda yaşanan artışın, ikinci el pazarına olumsuz yansıdığını dile... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T13:10+0300
2021-10-04T13:16+0300
ekonomi
otomobil
ekonomi
satış
ikinci el
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/06/1042788794_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_31d78d266bcd79cd8bf9f4377f84c6aa.jpg
Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamaların kalkması ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi otomobil sahibi olmayanları harekete geçirmiş, çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yönelmişti.Dolardaki artışın etkisiSatışların henüz geçen yılın çok altında olmasına rağmen talepteki hareketlilik ikinci el sektörüne umut vermişti. MB’nin faiz indirimine gitmesinin ardından dolarda yaşanan artış, ikinci el pazarına olumsuz yansıdı.'Ekonomideki belirsizlikler satışı frenliyor'Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, eylül ayındaki talep artışının satışa dönüşemediğini ifade ederek “Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor” dedi.Kasımda hareketlilik bekleniyorİkinci el piyasasında kasım ayından itibaren hareketlilik beklediklerini ifade eden Açıkgöz, "Otomist Otomotiv A.Ş., Bosch Car Service Yetkili Servisi, Pilot Garage Yekili Oto Ekspertizi ve 2. el alım-satım alanlarında hizmet vermek üzere bu yıl pazara girdi. Şirketin iki ortağından biri olan Savaş Açıkgöz’ün Volvo ve Borusan Otomotiv gibi firmalarda uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunuyor. İlk ofis İstanbul’un finans merkezlerinden biri olan Batı Ataşehir’de kuruldu. Otomist Otomotiv, ikinci el pazarında müşterilerine farklı hizmetleri bir arada sunarak fark yaratmayı hedefliyor. Açıkgöz, “Otomist Otomotiv ile iletişime geçtiğiniz andan, otomobilinizi teslim alacağınız ana kadar, müşteri memnuniyetine odaklanan uzman kadromuzla kaliteli servis deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/06/1042788794_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_d70731fb5252c4c5e262d72328770110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomobil, ekonomi, satış, ikinci el

Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?

13:10 04.10.2021 (güncellendi: 13:16 04.10.2021)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKINİkinci el araba
İkinci el araba - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
Abone ol
Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolarda yaşanan artışın, ikinci el pazarına olumsuz yansıdığını dile getirdi.
Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamaların kalkması ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi otomobil sahibi olmayanları harekete geçirmiş, çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yönelmişti.

Dolardaki artışın etkisi

Satışların henüz geçen yılın çok altında olmasına rağmen talepteki hareketlilik ikinci el sektörüne umut vermişti. MB’nin faiz indirimine gitmesinin ardından dolarda yaşanan artış, ikinci el pazarına olumsuz yansıdı.

'Ekonomideki belirsizlikler satışı frenliyor'

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, eylül ayındaki talep artışının satışa dönüşemediğini ifade ederek “Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor” dedi.

Kasımda hareketlilik bekleniyor

İkinci el piyasasında kasım ayından itibaren hareketlilik beklediklerini ifade eden Açıkgöz, "Otomist Otomotiv A.Ş., Bosch Car Service Yetkili Servisi, Pilot Garage Yekili Oto Ekspertizi ve 2. el alım-satım alanlarında hizmet vermek üzere bu yıl pazara girdi. Şirketin iki ortağından biri olan Savaş Açıkgöz’ün Volvo ve Borusan Otomotiv gibi firmalarda uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunuyor. İlk ofis İstanbul’un finans merkezlerinden biri olan Batı Ataşehir’de kuruldu. Otomist Otomotiv, ikinci el pazarında müşterilerine farklı hizmetleri bir arada sunarak fark yaratmayı hedefliyor. Açıkgöz, “Otomist Otomotiv ile iletişime geçtiğiniz andan, otomobilinizi teslim alacağınız ana kadar, müşteri memnuniyetine odaklanan uzman kadromuzla kaliteli servis deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.
002000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:00Soros'un fonladığı Pandora Belgeleri, 'dünya liderlerinin offshore sırlarını' ortaya serdi
13:56Ukrayna'nın düşük fiyatlı havayolu SkyUp, üniformalarında etek ve topuklu zorunluluğunu kaldırdı
13:50İngiltere'de imzalar atıldı: Diş fırçalar gibi koronavirüs testi
13:49Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi
13:48Osmanlı Sancağı Londra’da satışta
13:42Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor
13:35Sabah başyazarı Barlas: Yobazlık da İslamafobi kadar kötü
13:32Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim
13:32Washington Examiner: Emekli Amerikan askerleri, Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor
13:28Prof. Dr. Cengiz Aktar: Pandora Papers’ın Türkiye’de etkisi olmayacak
13:21Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek
13:10Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?
12:58Antalya'da tarih yıkımı: 2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar
12:58Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı
12:56Facebook'un iç belgelerini basına sunan muhbir, kimliğini ifşa etti
12:49Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi
12:402021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu
12:40AnTuTu, en iyi Android telefonları belirledi
12:18İBB Başkanı İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
12:12Rusya, Sputnik V’nin onayının son aşamasını başlatacak belgeleri DSÖ’ye bir hafta içinde iletecek