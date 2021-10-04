https://tr.sputniknews.com/20211004/uzmanlardan-grip-uyarisi-koronavirus-ile-karistirmayin-1049492318.html

Uzmanlardan grip uyarısı: 'Koronavirüs ile karıştırmayın'

Uzmanlardan grip uyarısı: 'Koronavirüs ile karıştırmayın'

Uzmanlar grip vakalarının önümüzdeki artacağını belirterek, Kovid-19 ile karıştırılmaması konusunda uyarılarda bulundu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T09:22+0300

2021-10-04T09:22+0300

2021-10-04T09:21+0300

türkiye

grip salgını

grip

salgın

koronavirüs

kovid-19

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Dünyada ve Türkiye’de 2020 yılında pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle grip vakalarına ender olarak rastlandığını belirten Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, risk gruplarındaki kişilerde grip enfeksiyonuna yatkınlığın artacağını ve hastalığın kliniğinin daha ağır seyredebileceğini belirterek, “Zatürre, solunum yetmezliği, nörolojik ve kalple ilgili komplikasyonlar gelişerek, ölüme neden olabilmektedir” dedi.Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Eyüboğlu, risk grubundaki bireyleri de şöyle sıraladı:“5 yaş altı (özellikle 6 ay-2 yaş arası) çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler, gebeler özellikle son üç ayı ekim-mayıs arasında geçecek olanlar en riskli grup, bağışıklığı baskılanmış kişiler, altta yatan kalp, böbrek, akciğer, sinir sistemi hastalığı olanlar, obez kişiler, diyabet gibi metabolik hastalığı olanlar, 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanlar, kendileri influenzanın ağır seyretme riski taşımasalar da yukarıdaki risk grupları ile yakın temasta olan kişiler ve sağlık çalışanları.”Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil de grip ve Kovid-19’un nasıl ayırt edilebileceği hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Oya İtil grip belirtilerinin de Kovid-19 ile çok benzer olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:“Ani başlangıçlı ateş öyküsü, öksürük veya boğaz ağrısı en tipik bulgularıdır. Kas ağrısı, kırgınlık ve baş ağrısı, solunum sıkıntısı da eşlik edebilir. Bu bulgular Kovid-19 ve diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarına benzerdir. Grip virüsü en sık öksürme, hapşırma ile ortama saçılan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşır. Hastalık, okul öncesi ve okul çağı çocuklarda daha hızlı yayılır. Okulların açılması ile önümüzdeki dönemde grip enfeksiyonunun toplumda yayılım hızında artış beklenmekte. Belirtiler başlamadan 24 saat önce bulaştırıcılık başlar, sonraki 5-7 gün bulaştırıcılık devam eder. Genellikle gribin klinik belirtileri 1-2 hafta içinde tamamen düzelmektedir.”

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grip salgını, grip, salgın, koronavirüs, kovid-19