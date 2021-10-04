https://tr.sputniknews.com/20211004/van-golu-fotografinin-sahibi-astronot-rubinse-fahri-hemsehrilik-teklifi-1049514265.html

Van Gölü fotoğrafının sahibi astronot Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi

Van Gölü fotoğrafının sahibi astronot Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uzay Aracı Sistem Yöneticisi Sırrı Oğuz, Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'e Van'dan fahri hemşehrilik... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T19:44+0300

2021-10-04T19:44+0300

2021-10-04T19:44+0300

türkiye

fahri hemşehrilik

astronot

amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)

van gölü

türkiye uzay ajansı

sırrı oğuz

kate rubins

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Eğitim Bilimleri Okulları'nca Uzay Haftası kapsamında çevrim içi yapılan "1. Online Uzay Sempozyumu"nda konuşan Oğuz, uzay alanında çalışmak isteyen gençlere bu alanda bilgi birikimi sağlamaları ve kendilerini yeterince geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, yabancı dil öğrenmenin de şart olduğunu anlattı.Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulmasının başta farkındalık adına önemli bir atılım olduğunu ve desteklediğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:Van Gölü fotoğrafıAstronotlardan Türkiye'de en fazla tanınanlardan birinin Kate Rubins olduğunu dile getiren Oğuz, "NASA'da görev yapan astronotların çektiği fotoğraflar arasında Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. Van'dan arkadaşlar benimle iletişime geçip fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'e fahri hemşehrilik vermek istedi. Türkiye'ye de davet etmek istediklerini söylediler. Onu da yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.NASA'nın Artemis programının çok heyecan verici bir çalışma olduğunu ifade eden Oğuz, şunları söyledi:Sempozyum, 10 Ekim Pazar gününe kadar akşam saat 20.00 ile 20.40 arasında 4-14 yaş grubuna yönelik çevrim içi eğitimlerle devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20210413/nasa-yarismasini-van-golu-kazandi-1044264613.html

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fahri hemşehrilik, astronot, amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), van gölü, türkiye uzay ajansı, sırrı oğuz, kate rubins