Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211004/whatappa-yeni-ozellik-sesli-mesajlar-sohbetten-cikinca-kesilmeyecek-1049509090.html
WhatApp'a yeni özellik: Sesli mesajlar sohbetten çıkınca kesilmeyecek
WhatApp'a yeni özellik: Sesli mesajlar sohbetten çıkınca kesilmeyecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp sesli notlar özelliğini geliştirmek için yeni bir güncelleme hazırlıyor. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T17:03+0300
2021-10-04T17:03+0300
yaşam
android
whatsapp
sesli mesaj
ios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043561432_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_09d2bb37048e3f741976608e342adc26.jpg
Halihazırda WhatsApp'taki sesli mesajları dinleyebilmek için sohbet penceresini açık tutmak gerekiyor. Sohbetten çıkıldığı anda mesaj kesiliyor.WaBetaInfo'nun keşfettiği bu geliştirmeye göre iOS için hazırlanan beta sürümde yeni bir özellik deneniyor.WhatsApp sesli mesajların yeni hali nasıl çalışacak?Yeni uygulamada bir sesli mesajı dinlemeye başlandığında başka bir sohbet penceresine geçiş yapılsa bile mesaj, dinlenmeye devam edilebiliyor.Öte yandan sohbetten çıkıldığında sesli mesaj görünür halde üst alana sabitlenecek. Bu arada diğer mesajlara yanıt verilebilecek.Üst alanda sesli mesajı gönderen kullanıcının profil fotoğrafı ve adının yanı sıra mesaj için duraklat ve oynat butonları olacak.Bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve iOS ve Android sürümlerinde henüz mevcut olmadığı belirtiliyor.Beta testlerde sorun yaşanmaması halinde bu özelliğin her iki platforma da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210914/rusyadan-facebook-21-telegrama-9-milyon-ruble-ceza-1048896988.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043561432_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_a7b0d6624a2b8c916578d6e0703409b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
android, whatsapp, sesli mesaj, ios

WhatApp'a yeni özellik: Sesli mesajlar sohbetten çıkınca kesilmeyecek

17:03 04.10.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
Abone ol
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp sesli notlar özelliğini geliştirmek için yeni bir güncelleme hazırlıyor.
Halihazırda WhatsApp'taki sesli mesajları dinleyebilmek için sohbet penceresini açık tutmak gerekiyor. Sohbetten çıkıldığı anda mesaj kesiliyor.
WaBetaInfo'nun keşfettiği bu geliştirmeye göre iOS için hazırlanan beta sürümde yeni bir özellik deneniyor.

WhatsApp sesli mesajların yeni hali nasıl çalışacak?

Yeni uygulamada bir sesli mesajı dinlemeye başlandığında başka bir sohbet penceresine geçiş yapılsa bile mesaj, dinlenmeye devam edilebiliyor.
Öte yandan sohbetten çıkıldığında sesli mesaj görünür halde üst alana sabitlenecek. Bu arada diğer mesajlara yanıt verilebilecek.
Üst alanda sesli mesajı gönderen kullanıcının profil fotoğrafı ve adının yanı sıra mesaj için duraklat ve oynat butonları olacak.
Bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve iOS ve Android sürümlerinde henüz mevcut olmadığı belirtiliyor.
Beta testlerde sorun yaşanmaması halinde bu özelliğin her iki platforma da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza
14 Eylül, 15:36
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce