https://tr.sputniknews.com/20211004/yapay-zeka-beethovenin-bitmemis-basyapitini-tamamladi-1049490859.html

Yapay zeka, Beethoven'ın bitmemiş başyapıtını tamamladı

Yapay zeka, Beethoven'ın bitmemiş başyapıtını tamamladı

Ünlü Alman klasik müzik piyanisti ve bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yarım kalan 10. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlandı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T07:00+0300

2021-10-04T07:00+0300

2021-10-04T06:59+0300

dünya

yapay zeka

beethoven

ludwig van beethoven

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Google’ın yapay zeka programı Magenta, geçtiğimiz aylarda Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in esintilerini taşıyan Drowned in The Sun isimli bir şarkı ortaya çıkarmıştı.Son olarak bir grup müzisyen ve bilim insanı yapay zekayı kullanarak, Ludwig van Beethoven'ın yarım kalan eseri 10. senfonisini tamamladı.Ekibin içerisinde yer alan ve Reutgers Üniversitesi’nde Sanat ve Yapay Zeka Laboratuvarı direktörü olan Ahmed Elgammal, yapay zekanın bizzat kendisinin bir sanat eseri olduğunu, müzik üretme ve müzik hakkında bilgi edinme şeklinin şu andakine çok benzediğini söyledi ve ekledi:“Örneğin bir e-posta yazıyorsunuz. E-posta sizin için bir sonraki kelimenin ne olduğunu tahmin etmeye çalışır. Yani müzikte, yapay zekaya bir sonraki notayı nasıl tahmin edeceğini öğretmeye çalışıyor. Yapay zeka, çok sayıda müziğe bakarak temelde bunu nasıl yapacağını öğrenebilir.”Webtekno'nun haberine göre ekip ilk olarak, erken bir test sunmak için Kasım 2019'da canlı bir izleyici kitlesiyle Almanya'da bir araya geldi. Bu buluşma esnasında, dinleti tamamladıktan sonra dinleyicilere yapay zekanın nereden sonra başladığı soruldu ve hangi kısımdan sonrasının yapay zekaya ait olduğu ayırt edilemedi.Eserin final versiyonu önümüzdeki hafta yayınlanacak.

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yapay zeka, beethoven, ludwig van beethoven