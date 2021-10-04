https://tr.sputniknews.com/20211004/yeni-safak-yazari-orakoglu-oguzhan-asilturk-asi-olmadigi-ve-maske-takmadigi-icin-vefat-etti-1049496819.html

Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Oğuzhan Asiltürk aşı olmadığı ve maske takmadığı için vefat etti

Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Oğuzhan Asiltürk aşı olmadığı ve maske takmadığı için vefat etti

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T12:04+0300

2021-10-04T12:04+0300

2021-10-04T12:04+0300

türkiye

milli görüş

bülent orakoğlu

oğuzhan asiltürk

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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 1 Ekim’de hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün 'aşı olmadığını ve maske takmadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini' yazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk’ün 'kalp durması' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamış, aşı ile ilgili soruya bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etmişti.Asiltürk’ün siyasi geçmişi hakkında bilgiler aktaran Orakoğlu, “Milli Görüş’ün Erbakan’dan sonraki lideri Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede koronadan vefat etti” dedi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asiltürk’e gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan ve daha sonra yaşanan tartışmalara değinen Orakoğlu, şöyle devam etti:"Asiltürk, son dönemde de AK Parti ve Saadet Partisi arasında köprü görevi görüyordu. Cumhur İttifakı içinde yer alarak hem dış güçlerin oyunlarını bozmak hem de seçimlerde yüzde 0.68 oy alan SP’yi hak ettiği bir konuma çıkarma derdindeydi. Ancak aşı olmadığı ve maske takmadığı için Koronaya yakalanarak vefat etti."

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