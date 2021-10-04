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Yeni Zelanda 'sıfır vaka' hedefinden vazgeçti
Yeni Zelanda 'sıfır vaka' hedefinden vazgeçti
En büyük kent Auckland'daki kısıtlamaları kaldırmasa da gevşeten Yeni Zelanda 'sıfır vaka' politikasının Delta varyantı karşısında atıl kaldığını görünce... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T10:33+0300
2021-10-04T10:33+0300
yeni zelanda
jacinda ardern
koronavirüs
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Koronavirüsle mücadele olumlu bir grafik izleyen Güney Pasifik ülkesi Yeni Zelanda'da Delta varyantı nedeniyle durum tersine döndü. Bugüne dek, koronavirüs karşısında kadın liderlerin daha başarılı olduğuna dair haberlerin ana öznelerinden olan Başbakan Jacinda Ardern 'sıfır vaka' politikasının maalesef ki başarısız olduğunu ve virüsle mücadelede yeni bir yaklaşım gerektiğini açıkladı. Uluslararası seyahate ciddi sınırlamalar getirildiğinden ve tek bir vaka görülse dahi sert önlemler alındığından ülke virüsten çok büyük ölçüde korunabildi, 5 milyon nüfuslu ülkede toplamda 27 kişi hayatını kaybetti. Ancak ağustos ayında dünya geneli için az ama Yeni Zelanda için bir hayli yüksek olan vaka sayıları, kapanmayı da beraberinde getirdi. Bugün 29 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Çok hızlı yayılan Delta varyantının 'oyunun kurallarını değiştirdiğini' söyleyen Ardern, "Uyguladığımız uzun vadeli kısıtlamalarla bile sıfırı göremediğimiz ortada" dedi. Ardern, vakaların yoğunlukta olduğu en büyük kent Auckland'de yine de kısıtlamaların gevşetileceğini çünkü aşılama oranının arttığını vurguladı. Buna göre Auckland bir süre daha kapalı olacak ama hükümet haftalık incelemeler yapıp durumu değerlendirecek. Kent sakinleri çarşambadan itibaren dışarıda en fazla 10 kişilik gruplar halinde toplanabilecek. Dükkanlar ve okulların açılıp açılmayacağına ise sonra karar verilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210812/yeni-zelanda-sinirlarini-asi-calismalari-tamamlaninca-acacak---1047962855.html
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yeni zelanda, jacinda ardern, koronavirüs

Yeni Zelanda 'sıfır vaka' hedefinden vazgeçti

10:33 04.10.2021
© REUTERS / FIONA GOODALLAuckland
Auckland - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / FIONA GOODALL
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En büyük kent Auckland'daki kısıtlamaları kaldırmasa da gevşeten Yeni Zelanda 'sıfır vaka' politikasının Delta varyantı karşısında atıl kaldığını görünce strateji değişikliğine gitmeyi planlıyor.
Koronavirüsle mücadele olumlu bir grafik izleyen Güney Pasifik ülkesi Yeni Zelanda'da Delta varyantı nedeniyle durum tersine döndü.
Bugüne dek, koronavirüs karşısında kadın liderlerin daha başarılı olduğuna dair haberlerin ana öznelerinden olan Başbakan Jacinda Ardern 'sıfır vaka' politikasının maalesef ki başarısız olduğunu ve virüsle mücadelede yeni bir yaklaşım gerektiğini açıkladı.
Uluslararası seyahate ciddi sınırlamalar getirildiğinden ve tek bir vaka görülse dahi sert önlemler alındığından ülke virüsten çok büyük ölçüde korunabildi, 5 milyon nüfuslu ülkede toplamda 27 kişi hayatını kaybetti. Ancak ağustos ayında dünya geneli için az ama Yeni Zelanda için bir hayli yüksek olan vaka sayıları, kapanmayı da beraberinde getirdi. Bugün 29 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1300'ün üzerine çıktı.
Çok hızlı yayılan Delta varyantının 'oyunun kurallarını değiştirdiğini' söyleyen Ardern, "Uyguladığımız uzun vadeli kısıtlamalarla bile sıfırı göremediğimiz ortada" dedi. Ardern, vakaların yoğunlukta olduğu en büyük kent Auckland'de yine de kısıtlamaların gevşetileceğini çünkü aşılama oranının arttığını vurguladı.
Buna göre Auckland bir süre daha kapalı olacak ama hükümet haftalık incelemeler yapıp durumu değerlendirecek. Kent sakinleri çarşambadan itibaren dışarıda en fazla 10 kişilik gruplar halinde toplanabilecek. Dükkanlar ve okulların açılıp açılmayacağına ise sonra karar verilecek.
Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
KORONAVİRÜS
Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
12 Ağustos, 11:03
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